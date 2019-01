Letes: el Tesoro pagó 4,75% y renovó el total del vencimiento de Letes

En la primera licitación que solo podía realizarse en dólares, el Ministerio de Hacienda renovó ayer el total del vencimiento de u$s 950 millones de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses (Letes). Fue el primer roll over total desde la licitación del 27 de abril del año pasado, en la víspera de la corrida cambiaria.

La cartera conducida por Nicolas Dujovne colocó u$s 950 millones en letras a 217 días de plazo, con vencimiento 16 de agosto de 2019. Pagó la tasa mínima de 4,75% que había garantizado en el llamado a licitación.

La emisión Letes que se realizó entre lunes y martes era un test, dado que era la primera que solamente aceptaba suscripciones en moneda estadounidense. El Ministerio de Hacienda había anunciado el cambio durante la última semana de diciembre, cuando publicó su estrategia financiera para 2019. De esta manera, el Gobierno intentó eliminar una de las vías de salida de dólares del sistema.

Pese a la imposibilidad de dolarizarse al tipo de cambio mayorista, el mercado mostró un fuerte interés por estos instrumentos. Para algunos operadores cambiarios, la rueda del martes estuvo marcada por la licitación, que habría influido en el alza del billete.

Sin embargo, Martín Vauthier, director de Eco Go, señaló: "El cambio de suscribir con dólares es positivo para este año. No sé si contribuyó a la suba del tipo de cambio de hoy (por ayer), que tuvo varios factores. También es cierto que el hecho de que antes las Letes se pudieran suscribir en pesos actuaba como un moderador de la presión en el mercado cambiario. A mí me parece razonable que si el Gobierno va a pagar una Lete en dólares, recaude en la misma moneda".

Debido a la gran cantidad de posturas, el Tesoro prorrateó las órdenes del tramo competitivo de la emisión con un factor de 97,82%. Según fuentes de Hacienda confirmaron que la renovación del sector privado fue igual a la de las licitaciones anteriores, incluyendo al sector externo. También dijeron que el roll over del segmento local fue cercano al 99%.

"Fue una linda licitación, que salió a tasa mínima. Ya no se podía licitar con pesos y no se sabía si eso podía generar algún problema. Rollearon todos los nominales: vencían 950 millones y adjudicaron 950 millones en nominales. Solo pagaron una pequeña parte en forma de interés", sintetizó Mateo Reschini, analista de LBO.

Otro operador coincidió: "Salió mejor de lo que todos esperábamos. Si bien las últimas licitaciones habían tenido un buen porcentaje de renovación, siempre veíamos una caída en reservas cuando pagaban las Letes, lo que mostraba que se habían suscripto en pesos. Pensábamos que iban a tener menor demanda porque solo se podían comprar con dólares".

"Esta emisión vence en agosto, antes de las elecciones primarias. Hasta ese momento, los inversores no tienen problema en financiar al Tesoro. La cuestión es qué tasa van a pedir para los plazos más cercanos a 2020. Yo creo que tendrían que salir con una emisión más larga, aunque paguen un poco más, para testear el apetito de los inversores en esos plazos", agregó.

En total, Hacienda recibió 7185 órdenes por un total de u$s 974 millones y terminó tomando u$s 950 millones al precio máximo de corte de u$s 972,54 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que representa una tasa nominal anual (TNA) de 4,75% y una tasa interna de retorno efectivo anual de 4,79%.

Con respecto a la tasa, el Tesoro pagó lo mismo que en las últimas 3 colocaciones, que se hicieron a plazos de entre 175 y 220 días. La de ayer fue la primera emisión de Letes al mes de agosto, por lo que no había referencia de tasas en el mercado secundario. Los títulos a julio, que tienen poca liquidez, se operaban ayer en MAE al 4%.