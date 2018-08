Letes: el Gobierno pagó 5,25% en dólares y más del 40% en pesos

El Gobierno pagó una tasa de ,25% en dólares y más del 40% en pesos en las licitaciones de letras del Tesoro en dólares. Así lo indicó el Ministerio de Hacienda, que sale al mercado en medio de la volatilidad cambiaria y luego de la fuerte disparada del dólar de la semana pasada.

En la licitación de Letras efectuada en el día de la fecha se adjudicaron u$s 913 millones de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses y $ 36.355 millones de las Letras del Tesoro en Pesos. Se recibieron órdenes por u$s 939 millones para las primeras y $ 40.036 millones para las segundas.

Para las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a 98 días se recibieron órdenes por $ 28.854 millones de los cuales fueron adjudicados $ 25.773 millones a un precio de corte de $ 995,00 por cada $ 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 42,14%. Para las órdenes al precio de corte se aplicó un factor de prorrateo de 91,06%.

Por otra parte, para las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a 217 días se recibieron órdenes por $ 11.182 millones de los cuales fueron adjudicados $ 10.582 millones a un precio de corte de $ 995,00 por cada $ 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 39,74%.

En el caso de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a 203 días (vencimiento 15 de marzo de 2019) se recibieron órdenes por u$s 939 millones, de los cuales se adjudicaron u$s 913 millones a un precio de corte de u$s 971,63 por cada u$s 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 5,25%.

De esta forma el Ministerio de Hacienda buscó captar el excedente de pesos en el mercado resultado de la licitación de la semana pasada de Lebac y así intentar contener las presiones sobre el dólar.

Analistas esperaban que la cartera que dirige Nicolás Dujvone tuviera que pagar una tasa en dólares del 6%, por la letra que vence en marzo de año que viene, en línea con la curva de instrumentos similares.

Hace dos semanas, Hacienda convalidó una tasa cercana al 5%, cuando en el llamado de licitación el rendimiento mínimo ofrecido había sido de 3,65%. Aún así solo logró renovar el 54% del stock de u$s 800 millones de letes que vencían en la primera licitación de agosto. Esta vez, en el llamado de licitación, ya propuso una tasa más alta.