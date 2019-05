Leliq en récord: analistas prevén que la tasa se mantendrá alta

Junto con el anuncio de mayor libertad para que el Banco Central (BCRA) intervenga en el mercado cambiario, una nueva herramienta al ya muy emparchado esquema monetario establecido en octubre pasado, la entidad conducida por Guido Sandleris tuvo que reforzar su celo por mantener a raya la cantidad de pesos en circulación, lo que resultó en una suba de la tasa de referencia a un nuevo récord. Analistas y operadores, sin embargo, no se ilusionan con que esta vuelta a empezar del esquema de agregados pueda generar otro período de calma cambiaria como el que se vivió entre diciembre y febrero.

El dólar cayó 3,89% desde su récord nominal histórico en las últimas dos ruedas como resultado de la moficiación en el régimen cambiario. Pero la baja tuvo el acompañamiento de un celo renovado de la autoridad monetaria mantener reducida la cantidad de pesos en circulación, lo que llevó a la tasa de referencia a 73,93%, su mayor nivel desde que asumió Sandleris.

“No es una buena señal”, dijo Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma. “Si la capacidad de intervención y el congelamiento de la banda lograron reducir en algo las expectativas de depreciación adicional, la tasa debería empezar a ir para abajo. Todo lo demás dado. El tema es ese todo lo demás, porque lo político sigue complicando, entonces veo difìcil un período de calma como el de enero-febrero”, agregó.

Datos del BCRA

El récord anterior para la tasa de referencia, el rendimiento de la Leliq a una semana de plazo, había sido de 73,52% y se había alcanzado el 8 de octubre pasado, durante los primeros pasos del esquema de agregados monetarios.

Desde entonces, una baja acelerada de la tasa, sobre todo desde fin de año y hasta mediados de febrero, la llevó a rozar 44%.

Ese recorrido hacia abajo, para algunas de las lecturas del mercado, tiene mucho que ver con el despertar del dólar luego de que la inflación de enero en adelante se separara seriamente de las expectativas más optimistas. De ahí que no muchos se ilusionan con una baja similar.

“Van a hacer todo lo posible para generar condiciones de baja volatilidad cambiaria hasta agosto”, comentó Juan Manuel Pazos de TPCG. “Pero si el Gobierno no empieza a crecer en las encuestas, vas a tener eventos de volatilidad. La caída de la base monetaria te limita la dolarización de flujos. Si no hay pesos nuevos, no hay nafta para dolarizar. Los stocks de pesos, parecen manejables. Pero el problema, la volatilidad, te la va a traer la deuda en dólares de inversores temerosos a una reestructuración”, concluyó.