Las tasas de Lebac hundieron al Merval, pero la Fed lo reflotó: cerró 0,9% al alza

Durante las primeras horas de la rueda las acciones se movieron a la baja, producto del desánimo de los inversores tras mantenerse sin cambios las tasas de las Lebac, sin embargo, la misma decisión, pero de la Reserva Federal (Fed), fue bien recibida por el mercado; y la noticia internacional inclinó la balanza al alza.

El Merval coqueteó en el límite, entre el terreno negativo y positivo, hasta dos horas antes del cierre de operaciones, pero finalmente logró despegar y cerrar 0,9% arriba. No obstante, el volumen de negocios fue reducido: se operaron en acciones $ 225 millones.

Según el operador de Mayoral Rubén Pasquali, "la rueda fue de menos a más", ya que en las primeras horas se procesó el impacto de las tasas de las Lebac todavía en 38%. "Había mucha expectativa de que el martes bajaran aunque sea un poco las tasas", indicó. Por otro lado, resaltó que al trascender que la presidente de la Fed, Janet Yellen, no iba a "tocar" las tasas, el mercado repuntó.

"Más allá de la decepcionante lectura que dejó el balance de Apple, Wall Street mostró un mejor tono ya que la Fed no sorprendió y además, ayudó el repunte del petróleo. En tanto, los activos locales en general intercalan un respiro mientras siguen atentos a los próximos pasos del Banco Central", resumió Gustavo Ber, de Estudio Ber.

La Reserva Federal decidió dejar sin cambios las tasas de interés de referencia, entre el 0,25% y el 0,50% y aseguró que el crecimiento económico "parece haberse ralentizado". El Dow Jones avanzó un 0,3% y el S&P 500 ascendió el 0,2%. Por su parte, el Nasdaq retrocedió 0,5% de la mano de las acciones de Apple, que se derrumbaron más de un 6%, tras reportar el fabricante del iPhone un descenso de sus ingresos, el primero en más de una década.

A su vez Ber agregó que "la firmeza de las petroleras permitió compensar la toma de ganancias que enfrentaron los bancos y las energéticas".

Tanto la versión neoyorquina como la londinense del crudo tocaron precios máximos en el año, lo que impulsó a las acciones de Petrobras Brasil, Tenaris e YPF, un 4%, 1,4% y 1,3%, respectivamente. El contrato de primera posición del WTI creció a u$s 45,33 el barril, después de tocar su punto más alto en lo que va del año, u$s 45,62. Asimismo, el contrato a mes inmediato del Brent subió a u$s 47,18, luego de tocar su mayor nivel del 2016, u$s 47,45.

En cambio, los bancos perdieron hasta 3,75%, como en el caso de Macro. "Los balances no fueron tan malos como para que cayeran tanto. Creo que lo que pasa es que hubo una toma de ganancia. Aquellos que entraron en las últimas semanas, queriendo anticiparse a un posible rally por el acuerdo con los holdouts, llegaron tarde y decidieron retirarse", explicó el hombre de Mayoral.

Además, Pasquali añadió que pese a los golpes, los bancos son la promesa de este año: "En el corto plazo creo que son los que tienen más potencial".

También en el mercado de Nueva York los papeles locales terminaron mixtos. En los extremos se ubicaron los ADRs de Ternium, con un alza de 5,6%, y los de Macro, que se hundieron 2,9%.