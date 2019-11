Las reservas siguen en baja pero la primera semana del súper cepo mitigó las caídas

En la primera semana del súper cepo, la salida de reservas se frenó con fuerza. Las arcas del Banco Central (BCRA) apenas perdieron u$s 262 millones en los 5 días posteriores a las elecciones presidenciales; el viernes, incluso, las reservas ganaron u$s 34 millones. Si bien la tendencia descendente continuó, los egresos disminuyeron considerablemente con respecto a la semana previa, cuando salieron u$s 3894 millones.

Desde las Elecciones PASO, se perdieron más de u$s 23.000 millones en reservas. Esa caída estuvo explicada en partes prácticamente iguales por las ventas de dólares en el mercado, los pagos de deuda y la salida de depósitos en dólares.

Las reservas netas, que son las que el BCRA puede utilizar para vender, están en la zona de u$s 7000 millones

Con las mayores restricciones, las ventas de divisas en por parte del BCRA se detuvieron. Tal es así que, luego de vender más de u$s 7400 millones entre el 12 de agosto y el 25 de octubre, la semana pasada el BCRA pudo adquirir unos u$s 260 millones.

La baja de depósitos en dólares, en cambio, se recalentó en los días previos a la elección presidencial -con salidas promedio de u$s 180 millones- y el viernes 25 de octubre las colocaciones del sector privado perforaron los u$s 20.000 millones. En los primeros días de la semana pasada, los ahorristas continuaron retirando sus depósitos, que anotaron caídas de u$s 313 y u$s 259 millones el lunes y martes posteriores a los comicios.

"Los depósitos en dólares suman un total de u$s 19.500 millones, casi 40% menos que antes de las PASO. La incertidumbre electoral se llevó casi u$s 13.000 millones de los bancos", señaló la consultora LCG. Y anticipó: "Esperamos que con el apretón que significa el nuevo cepo la incertidumbre sobre el nivel de las reservas vaya disipándose y ello lleve calma a los depositantes".

Los ahorristas continuaron retirando sus depósitos en dólares tras las elecciones presidenciales

Los pagos de deuda continuarán esta semana, ya que el Tesoro abonará u$s 290 millones por cupón de Bonar 24. Si el pago se hace en una cuenta local, no habría efecto en reservas, salvo que la persona decida llevarse los dólares del banco. En cambio, si el pago se hace en el exterior, se verá una merma en las arcas del BCRA.

Pese al freno en la salida, el poder de fuego del BCRA disminuyó tras la incertidumbre financiera que se desató luego de las PASO. Las reservas netas, es decir, aquellas que efectivamente podría vender en el mercado para intentar contener una escalada del tipo de cambio, están en la zona de los u$s 7000 millones, de acuerdo con cálculos de Elypsis y LCG.

Esta última consultora apuntó que, suponiendo que "se frena la corrida contra los depósitos en dólares, que la dolarización que todavía permite el cepo ´hard´ se consume u$s 2800 millones en los últimos dos meses (equivalente u$s 200 por mes por un universo -más amplio- de 7 millones de compradores) y pagos de deuda en dólares por u$s 2400 millones en noviembre y diciembre", la próxima gestión asumiría con u$s 38.100 millones en reservas, de las cuales solo u$s 1900 millones serían netas.