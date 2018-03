Las reservas quedaron por debajo de los u$s 23 mil millones, el peor nivel desde 2006

Las reservas internacionales cayeron hoy u$s 188 millones de dólares respecto del cierre del lunes y se ubicaron en u$s 27.839 millones, perforando por primera vez el piso de los u$s 28.000 millones desde la incorporación del auxilio de 5.000 millones de dólares del pase pasivo.

Sin esa asistencia, el nivel de las reservas es de u$s 22.839 millones, el más bajo desde el 4 de mayo de 2006, de acuerdo con los registros del Banco Central.

La autoridad monetaria informó en un comunicado que la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo por 37 millones de dólares, en una jornada en la que el BCRA no tuvo participación en el mercado.

En lo que va de marzo, las reservas acumulan una pérdida de 560 millones de dólares (- 1,97 por ciento), en tanto que en 2016 tienen una ganancia de 2.276 millones (+ 8,90 por ciento), que si se excluye el pase pasivo ingresado el 29 de enero se transforma en un retroceso de 2.724 millones (- 10,65 por ciento).