Las reservas del Central cayeron más de u$s 1400 millones en la semana

Las reservas cayeron con fuerza en las últimas jornadas y cerraron la semana en u$s 65.595 millones. Así en los últimos cinco días acumularon un descenso de u$s 1434 millones luego de que se realizaron pagos al Club de Paris por un monto similar.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina cerraron en u$s 65.595 millones el viernes, descendiendo u$s 992 millones en un solo día. En la rueda del jueves se registró una fuerte baja que en ese caso fue de u$s 557 millones.

Entre el jueves y viernes se realizaron desembolsos al Club de Paris por u$S 559 millones y u$s 850 millones, respectivamente.

Según el último informe de balance cambiario correspondiente a marzo, las reservas internacionales brutas disminuyeron en u$s 1.828 millones durante ese mes, finalizando en un stock de u$s 66.187 millones.

Las reservas son seguidas de cerca los hombres de la city porteña debido a que el BCRA puede utilizar las divisas, en caso de necesitarlo, para frenar una escalada del dólar en el mercado mayorista de cambios. “Esta decisión podría traer aparejados nuevos riesgos. Ante un incremento de las presiones cambiarias, el Banco Central tiene dos opciones. Si decide intervenir con reservas, puede contener al tipo de cambio, pero también podría perder una parte significativa de éstas, reduciendo el stock que garantiza el cumplimiento de los pagos de deuda en moneda extranjera. En este caso, las tensiones iniciales recrudecerían. Como segunda alternativa, podría dejar correr a la divisa, lo que también podría comprometer su solvencia y, además, complicaría las chances de reelección de Cambiemos, aumentando las presiones en este frente”, analizaron desde la consultora Ecolatina en semanas anteriores.

“Al producirse una posible estampida de retiro de plazos fijos, los bancos tendrán que hacer frente a estos retiros no renovando Leliqs por lo cual aceleraría el proceso de inflación futura a presente”, destacaron desde la consultora Ficnomics y agregaron: “Es por esto que el BCRA deberá saber manejar este nerviosismo por parte de los ahorristas, tanto minoristas como mayoristas, y administrar de manera adecuada el nivel de reservas para así evitar un riesgo inflacionario mayor”.