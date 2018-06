Las recomendaciones y expectativas de UBS para acciones de bancos argentinos

El banco de inversión UBS detalla en un informe enviado a sus clientes su visión para el sector financiero argentino y considera que la perspectiva a largo plazo está intacta, con una intermediación a niveles muy bajos y una perspectiva política que se mantiene estable. Dicho esto, nos volvemos más cautelosos a corto plazo.

Desde el banco de inversión mantiene su preferencia por Grupo Financiero Galicia (GGAL), recomiendan mantener banco macro y Banco Frances (BMA y BFR) en una posición Neutral y desarmar posiciones de Grupo Supervielle (SUPV), recomendado Vender.

Entre sus argumentos se destaca que “el nuevo escenario de mayor inflacion y consolidación fiscal debería impulsar el crédito más lento crecimiento. Por otro lado, las tasas de política en 40% y los diferenciales de préstamos más altos deberían impulsar márgenes hacia arriba. La penetración de préstamos (16% del PIB) sigue siendo una de las más bajas a nivel mundial, independientemente del producto considerado Con nuestras estimaciones revisadas, la penetración podría alcanzar el 23% en 2020 (frente al 28% en 2001)”. También destacan los analistas de UBS en el informe que los bancos no están expuestos a la volatilidad de los tipos de cambio, pero la inflación afectará a los consumidores”.

Desde UBS esperan un consumidor más débil, debido a la persistencia inflación y erosión salarial. Ahora esperamos que el crecimiento crediticio se desacelere a 38% en términos nominales para los bancos, frente al 53% en 2017.

Las acciones argentinas se hunden hasta 10% en el Merval y en Wall Street La Bolsa porteña abrió la rueda en baja y marca así su cuarta rueda consecutiva en rojo. El Merval retrocedía un 6,29% a 26.687,219 unidades presionado por la merma de todos los papeles, menos Petrobras y Tenaris.

En cuanto a Grupo Financiero Banco Galicia (GGAL), desde UBS recomiendan comprar la acción, con un objetivo de suba de u$s 46, lo que implica un 21% de suba desde los precios actuales. Aun así, la visión es bastante bajista ya que han recortado el precio objetivo desde u$s 75 hasta los valores actuales de u$s 46, es decir, un 61%.

Con Banco Frances, los analistas de UBS se muestran neutrales y le colocan un objetivo de u$s 16, lo que implica una suba del 15% desde los valores actuales. Al igual que Galicia, el recorte en sus precios objetivos ha sido significativo ya que previamente esperaban que la acción llegase a u$s 26.

Con respecto a Banco Macro, desde UBS también se muestran neutrales y proponen objetivos de u$s 121 de acá a 12 meses en niveles de u$s 72, es decir, subiendo un 9% desde los valores actuales. Han reducido su objetivo a u$s 72 desde los u$s 121 previos, es decir, un 59,5% de reducción.

Finalmente, para el caso de Grupo Supervielle, los analistas de UBS se muestran bajistas en el informe, recomendando vender la acción y esperando que la acción se mantenga en los u$s 12, es decir, los niveles con los cuales se encuentra operando actualmente. Han reducido su previo objetivo en un 35% para los próximos 12 meses.