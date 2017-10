Las peores inversiones en lo que va del año: ¿hay que descartarlas por completo?

La expectativa de los ahorristas siempre está sobre las acciones o títulos que mejor rendimiento tienen a lo largo de un período. Es así que el ranking de las peores inversiones no suele ser tenido en cuenta, pero en esta nota se abre la pregunta a analistas de mercado sobre si estas opciones de inversión, pese a las caídas, hay que descartarlas por completo.

En lo que va del año, algunas de las acciones con peor desempeño son Molinos, Grimoldi, Celulosa y Tenaris con pérdidas de 25%; 21,5%; 20% y 11%, respectivamente.

“La mayoría de esas empresas presentan negocios más consolidados y además menos sensibles a la reactivación económica, ya sea porque depende del precio de los commodities o por encontrarse en una etapa de mayor madurez, sumándose incluso en algunas la desventaja de la limitada liquidez en la plaza bursátil y su cotización en el Panel General, no en el índice Merval que actúa como la principal vidriera”, indicó Gustavo Ber de la consultora que lleva su mismo nombre.

En lo que va del año, el interés de los inversores se puntualizó sobre las acciones del sector bancario y energético y esto se trasladó en las subas acumuladas del panel líder de la bolsa porteña. La recomposición de tarifas y la reactivación de la economía son dos factores que impactaron de lleno sobre estos papeles que son los más elegidos en 2017.

“Alguna de las empresas que tuvieron malos rendimientos es porque en los años anteriores fueron de las más destacadas y terminan compensando”, sostuvo Ramiro Marra, chief strategy officer de Bull Market Brokers y agregó sobre las empresas que acumulan las mayores bajas: “Todas tienen un gran potencial, sobre todo para luego de las elecciones, porque, con excepción de Tenaris, son dentro del riesgo argentino las que tienen cualidades que los inversores mirarán cuando se cansen de las tradicionales”.

Pese a las caídas acumuladas, en el mercado remarcan que la situación de dichas empresas no es endeble y tienen sustento para recuperarse durante 2018 en el mercado financiero. “Dichas empresas líderes en sus sectores en algún momento despertarían mayor interés de los inversores, dado que en general sus fundamentals son positivos y las valuaciones relativas resultan competitivas, sólo que carecen de ‘momentum’ frente a las tácticas de corto plazo”, opinó Ber.

Desde Bull Market recomiendan a los inversores que comiencen a analizar un cambio en su estrategia de armado de portafolio e ir reduciendo exposición en el sector bancario sobre todo, y concentrarse en real estate en empresas como Cresud y TGLT, y en holdings como Comercial Del Plata, Pampa Holding Y Cablevision. “El mercado necesita una rotación y estas empresas son la mejor oportunidad. Pero el value investing requiere de tiempo y debe controlarse la ansiedad; el dinero de verdad se termina haciendo con paciencia, templanza y sabiduría inversora, ser un zen de la bolsa”, dijo Marra.

Qué sectores evitar

En un año eminentemente político, marcado por las elecciones legislativas y en un contexto internacional con tensiones políticas que impactan sobre las economías de los países desarrollados, las acciones locales que estén expuestas directamente a estos factores, son un claro ejemplo de lo que un ahorrista tiene que evitar.

“En términos de sectores, no recomendaría a corto plazo aquellos más ligados al mercado externo, ya que podrían tener perspectivas menos favorables a raíz de la debilidad de las materias primas en un escenario de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal, así como un tipo de cambio a nivel local que podría continuar acentuando su atraso”, subrayó Ber.

Marra recordó algo que los analistas recomiendan a diario a los inversores que quieren arriesgarse a comprar alguna acción en particular. “La principal condición para no invertir en una acción en específico es si uno no entiende o desconoce el negocio: hay que tratar de entender dónde está el valor de la empresa y su potencial, y no tomando datos de rendimientos históricos, porque podemos quedar a mitad de camino”, sugirió.