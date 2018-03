Las ganancias del BCRA en 2015 habrían llegado a $ 200.000 millones

El Banco Central (BCRA) podría disponer de al menos unos $ 200.000 millones en utilidades de 2015. La cifra más que duplica la del año pasado, pero analistas y fuentes oficiales coinciden en que este año la entidad tratará de evitar usar toda esa suma para financiar al fisco, con el fin de calmar a los precios.

El dato surge de las estimaciones de diferentes consultoras según las que las utilidades devengadas del año pasado del BCRA más que duplicarían las obtenidas en 2013 ($ 78.778 millones) y 2014 ($ 79.000 millones) gracias a una devaluación anual en 2015 de 52%.

Es que las ganancias contables que obtiene la autoridad monetaria por esta vía surgen de la suba en el valor, medido en pesos, de sus activos denominados en moneda extranjera cada vez que se deprecia el tipo de cambio. Entre estos activos se encuentran las reservas y las Letras Intransferibles que el Tesoro colocó durante los últimos años al BCRA, a cambio de las reservas para pagar deuda.

Sin embargo, entre los economistas consultados no queda claro que la entidad monetaria transfiera esta vez la totalidad de las utilidades, una dinámica que se exacerbó con la presencia de Mercedes Marcó del Pont, cuando las transferencias enviadas se ampliaron desde los $ 7722 millones en 2012 a $ 32180 millones en 2013, para asistir al Gobierno.

De acuerdo a datos de Bein, las utilidades de 2014 alcanzarán los $ 173.000 millones, mientras que los cálculos de la consultora Elypsis llegan a los $ 190.000 y las de Federico Muñoz & Asociados rondan los $ 200.000. En cualquier caso, todas coinciden en que, dado el valor que la política monetaria asigna a la recapitalización del BCRA, la entidad podría conservar gran parte de las utilidades, para lo cual cobra suma importancia la estrategia de financiamiento que adoptará el Gobierno.

"El esquema de financiamiento directo en el mercado sería consistente con una mayor presión sobre las tasas de interés locales, dado el crowding out sobre el sector privado, que el resultante en un contexto de mayor emisión monetaria y retiro de los pesos vía Lebacs. Creo que los adelantos transitorios se van a usar y después los contraerán", dijo Marina Dal Pogetto, directora del Estudio Bein.

Para el economista Federico Muñoz, lo que es de esperar, es que el directorio del BCRA decida capitalizar gran parte de las ganancias para restaurar su patrimonio, no distribuyéndolas. "Al no transferirlas la entidad empieza a recuperar su salud patrimonial", sostuvo.

Gabriel Zelpo, economista de la consultora Elypsis, coincidió: "creo que [en el Gobierno] van a tratar de girar lo menos posible y buscar lo más que puedan en el mercado. Van tener que emitir en el exterior, sacando presión al mercado local", dijo.

Fuentes oficiales sostienen que por ahora la idea primaria es esperar y en lo posible no girar utilidades, aunque no descartan usar los adelantos transitorios. "Estamos de acuerdo que hay que bajar el financiamiento del Central al Tesoro, pero es un tema que se va a debatir hacia adelante. Todo esta sujeto al financiamiento."

Según un informe del Estudio Bein, un déficit de caja neto de ANSeS y BCRA que se sostiene en torno a 4,8% del PBI, consistente con una reducción de subsidios de 1,2% del PIB, más los vencimientos de deuda en pesos heredados de la gestión anterior, en 2016 la brecha de pesos remanente después de usar al límite los adelantos transitorios asciende a poco más de $325.000 millones.

"La apuesta es que el Gobierno está decidido a reducir el déficit fiscal y lo que se trata de buscar es que no sea la financiación de déficit lo que genere la expansión monetaria. Que el BCRA deje de imprimir dinero para financiar al Tesoro es buena noticia, si lo hace porque el Gobierno consigue deuda voluntaria, porque le saca presión a la inflación", sostuvo Martín Polo, economista jefe de Analytica.