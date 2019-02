Las estrategias del Central para que el dólar vuelva a la zona de no intervención Amaga pero no lo logra. El dólar estuvo ayer casi por cerrar arriba del piso pero no. El Central compra divisas que no esteriliza, tal como pidió el FMI, e incluso aumentó ese monto. Por la inyección de pesos las tasas se hundieron. Sólo en enero, 10%. Ahora, la entidad también desalienta el carry trade, lo que reduce la oferta de divisas y evitaría potenciales riesgos de desarme abrupto