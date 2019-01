Las esquirlas del derrumbe de Apple golpearon a Wall Street, que cayó hasta 3%

Wall Street tuvo un retroceso significativo después de conocerse un recorte de ingresos de Apple, que se suma al malestar preexistente por los temores de que se desacelere el crecimiento de la economía global.

Así, el Promedio Industrial Dow Jones, su principal indicador, perdió 660,02 puntos (-2,83%) y terminó en 22.686,22 unidades.

Por su parte, el índice S&P 500, que mide el comportamiento de las principales 500 empresas del mercado neoyorquino, cayó 57,19 puntos (-2,48%) y concluyó en 2447,89 enteros.

En tanto, el índice Nasdaq Composite, que conglomera a las principales firmas de servicios digitales e internet, perdió 185,10 puntos (-3,04%) y finalizó en 6463,50 unidades.

El primer recorte en la previsión de ingresos de Apple en casi 12 años provocaba desplomes en las bolsas europeas hoy, siendo el sector tecnológico el más afectado, con los fabricantes de chips que suministran al fabricante del iPhone cayendo con fuerza. Desde el cierre de ayer, la caída llegó a casi 10%, u$s 15,73 menos. Pero la mayor parte de la baja se produjo 45 minutos tras el cierre (-7%).

Demanda en rojo

El gigante tecnológico redujo sus previsiones del primer trimestre de 2019 a u$s 84.000 millones, quedando por debajo del rango de entre u$s 89.000 millones a u$s 93.000 millones que se habían pronosticado anteriormente.

Apple culpó a una serie de factores por la reducción de la orientación, incluida la debilidad en la economía de China y los ingresos decepcionantes del iPhone.

La noticia amplió los temores de una desaceleración en el crecimiento global, así como los efectos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China sobre las ganancias corporativas.

La empresa que fundó Steve Jobs creció en China pero no tiene una posición dominante en ese mercado. Está presionada por los aranceles y otras cuestiones comerciales que, incluso, se complicarán aún más luego que, a pedido de Estados Unidos, Canadá arrestara a la jefa financiera del gigante chino de telefonía Huawei.

El grupo chino superó a Apple como el tercer mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes pese a que tiene una muy reducida presencia en el mercado estadounidense.