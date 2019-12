Las claves para entender qué pagos estarán afectados por el dólar turista

Mañana ingresará al Congreso el proyecto de Ley que incluye el regreso del dólar turista. Será un recargo de 30% sobre las compras en dólares que se realicen con tarjeta de crédito. A continuación, las claves de la normativa que el gobierno de Alberto Fernández busca aprobar.

¿A qué precio se pagará el dólar turista?

Será un 30% más caro que el tipo de cambio oficial. Si se toma como referencia el dólar vendedor del Banco Nación para hoy, que está en $ 63, la cotización para las compras en dólares con tarjeta llegaría a $ 81,90. De todos modos, habrá ligeras variaciones según el banco con el que opere cada persona, ya que el 30% se aplicará sobre el tipo de cambio minorista que cada entidad tome al momento de realizar el pago del resúmen de la tarjeta de crédito.

¿Qué compras están afectadas?

El recargo de 30% se aplicará sobre las compras de viajes, pasajes, alojamientos y actividades en el exterior. Pero también afectará a otros consumos en dólares con tarjeta de crédito. Entre ellos, las suscripciones a servicios de streaming (como Netflix o Spotify), a medios de comunicación radicados en el exterior y también a compras que se hagan a través de páginas web. Este último rubro incluye las compras de bienes realizadas a través de páginas web como Amazon o Alibaba pero también las adquisiciones de bienes intangibles, como las descargas de juegos online.

¿Se podrá descontar el recargo de algún impuesto?

No. A diferencia de lo ocurrido con el cepo del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el dinero retenido se computaba como "anticipo de impuesto a las ganancias", esta vez no se podrá descontar. Esto sucede porque el recargo de 30% constituirá un nuevo tributo en lugar de un anticipo de un impuesto ya existente.

¿Qué pasa con las compras que se hagan desde ahora y hasta la sanción de la Ley?

Todavía no está claro y en los bancos no se animan a hacer interpretaciones hasta que no lean el proyecto de Ley. Sin embargo, el contador Iván Sasovsky, del estudio homónimo, sostuvo que, en principio, el recargo no debería aplicarse a las compras ya realizadas.

"Se está hablando de un nuevo impuesto y nunca pueden ser retroactivo. No se trata de la versión anterior, que era una retención a cuenta, en cuyo caso su entrada en vigencia era a partir de cualquier momento", explicó el especialista.

¿Cuántos dólares se fueron por este rubro?

En los primeros 10 meses del año, se fueron más de u$s 4300 millones netos por la cuenta "Viajes y otros pagos con tarjetas” del Balance Cambiario que publica el Banco Central (BCRA).

Los consumos en dólares realizados con tarjeta promediaron los u$s 400 millones netos por mes, con picos en enero y julio (en coincidencia con las vacaciones de verano e invierno).

¿Qué pasa con las extracciones de dólares con tarjeta de crédito en el exterior?

Siguen restringidas por la normativa del cepo cambiario. Se pueden realizar los "adelantos de efectivo" que las tarjetas de crédito ofrecen en el exterior mediante cajeros automáticos. Sin embargo, cada extracción está limitada de u$s 50.

Si bien se puede realizar varias veces esa operación, las extracciones fuera del país resultan caras porque los bancos extranjeros cobran por retirar efectivo y, además, las emisoras de tarjetas aplican una tasa en pesos por la extracción de dólares.