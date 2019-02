Las claves para entender cómo el Gobierno intentará sostener el dólar

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina (COPOM) resolvió introducir modificaciones en sus movimientos habituales en el mercado de cambios y respecto a su política. Así resolvió aumentar su poder de fuego para intentar sostener el precio del dólar.

Decidió que durante el mes de febrero, en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención, tomará las siguientes medidas:

-Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán de hasta u$s 75 millones por día. El valor acumulado en pesos en el mes de estas licitaciones no podrá exceder en 3% al valor de la meta al 1 de febrero, que es de $ 1.372 mil millones.

-Si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta u$s 150 millones diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario.

La política de bandas de flotación entró en vigencia en octubre pasado pero comenzó a utilizarse de manera habitual durante el mes de enero.

Si el tipo de cambio se ubica sobre el techo de la banda, el Banco Central vende divisas de forma tal de que este baje hacia el interior de la banda. Si, por el contrario, el tipo de cambio se ubica por debajo del piso de la banda, la entidad compra dólares de forma tal de que el tipo de cambio suba hacia el interior de la banda.

El objetivo principal del Banco Central es reducir la inflación que sigue siendo muy elevada. Pese a que en los últimos meses muestra una desaceleración, en las proyecciones para 2019 la ubican con un alza de 34%.

Las resoluciones del Central fueron adoptadas con la aprobación unánime de los miembros del COPOM. El mismo está integrado por el presidente, Guido Sandleris, el vicepresidente, Gustavo Cañonero, la vicepresidente segunda, Verónica Rappoport, Enrique Szewach, director designado por el Directorio de este Banco Central, y Mauro Alessandro, subgerente general de Investigaciones Económicas.