Las claves de los CFOs para conseguir financiamiento en el mercado

Planificación, tiempo y equipo fueron algunas de las palabras que resonaron hoy en el panel "El ingreso al mercado de capitales para conseguir financiamiento", celebrado en el 35 Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Fernando Bonnet, CFO Central Puerto; Marcos Gradin, CFO de Loma Negra, y Alejandro Scannapieco, CFO de Globant, contaron su experiencia en el lanzamiento de IPOs y contaron las claves para encarar ese proceso.

Central Puerto

Fernando Bonnet, CFO de la distribuidora energética, relató cómo fue el proceso de salir a la bolsa de Nueva York en febrero de este 2018, a través del cual –aseguró- el equipo se fortaleció.

“Fuimos la última compañía argentina en salir a la Bolsa antes de la turbulencia. Fue una transacción 100% secundaria, no levantamos capital, fueron los accionistas los que vendieron en el mercado. Preparamos a la compañía para el futuro del mercado energético, que está en renovables”, dijo Bonnet.

“La capacidad que requiere una compañía nacional para poder invertir es muy importante. Nuestro objetivo era darle capital a la compañía para cuando lo necesite. Esto puso a la empresa en un nivel superior, el equipo se fortaleció y generamos resiliencia”, añadió.

En este sentido, Bonnet afirmó que pasar por este proceso es un “salto de calidad importante”, que hace que las compañías “sean mejores y tengan mejores profesionales”, aún aunque el mercado sea quien termine definiendo las cosas.

Si bien indicó que recurrieron a Nueva York debido al volumen, aconsejó “darle prioridad y mucho foco al mercado local”.

“Gran parte de la colocación vino de agentes argentinos, el doble de lo que pensábamos originariamente. Nosotros dedicamos un equipo senior de la compañía al mercado local. La recomendación es pongan foco en Argentina, Brasil y Chile, aunque se listen en Estados Unidos. Poner equipos específicos para el mercado local y Latinoamérica da sus frutos”, aseguró.

Otra de sus recomendaciones fue darle al colocador local un rol importante en la mesa de estrategia, y no sumarlo al final como algo accesorio, y “hacer que toda la empresa forme parte de la IPO”.

“Designen a un responsable de área que participe del seguimiento. Si toda la empresa no está involucrada, la IPO probablemente fracase. Es complejo pero el equipo tiene que transformarse, formar parte del proceso”, dijo Bonnet.

Asimismo, explicó que lo que viene después de la IPO es mucho más complicado. "Mantener la confianza de los inversores. Hacer un buen diagnóstico va a evitar los problemas de complience en el futuro. Qué va a revisar el regulador, dónde hacer foco, entender el objetivo. En una compañía que no es pública y tiene normativa IGJ es más difícil. Hay que hacer un buen diagnostico para no quedarse sin tiempo", sugirió.

Loma Negra

Marcos Gradin, CFO de la cementera, contó cómo fue salir Bolsa justo en medio de las elecciones legislativas y planteó la necesidad de introducirse “en el universo de los inversores”.

“Los tiempos fueron cortos, justo en medio de las elecciones. La idea nace un año antes. Necesitábamos fortalecer el capital para poder crecer. Veíamos que nos estábamos quedando sin capacidad y teníamos la necesidad de crecer. En marzo de 2016 lanzamos la idea, pensando en septiembre. En agosto fuimos a ver inversores, que se mostraron muy reactivos. El 1de octubre lanzamos la operación y cerramos la semana después de las elecciones legislativas”, relató.

“Priceamos en el tope de rango, fue muy bien recibido. Las condiciones macro de la Argentina para nuestra empresa eran las adecuadas. El proceso fue muy veloz porque teníamos la urgencia de salir rápido del proceso”, añadió Gradin.

Respecto a su experiencia, el CFO de Loma Negra recomendó “hacer un upgrade, pensarlo antes de hacer la IPO”. “Creamos la gerencia de relación con el inversor y gran parte del tiempo lo ocupamos en hacer los balances trimestrales y atender a los inversores”, señaló.

“El tamaño que necesitábamos nos hizo ir a NY, pero siempre quisimos que Loma Negra cotice en el mercado local. Fueron procesos en paralelo. Uno no puede atrasar al otro. Tanto la CNV como la Bolsa trabajaron muy profesionalmente. Fue así que la parte local se aprobó primero que la de afuera. La última luz verde fue la de la SEC”, recordó Gradin.

Globant

Alejandro Scanapiecco, CFO de esta empresa tecnológica, explicó que en su caso el “acceso al mercado global” fue lo más relevante por tratarse de una empresa de tecnología.

“Una compañía no puede salir a la bolsa si no tiene skills. Lo importante no es llegar, es mantenerse, porque el día después es mucho más complejo. Siempre quisimos competir afuera, porque la tecnología está ahí”, señaló.

“No elegimos un buen momento. Fueron días muy difíciles. Teníamos que elegir si salíamos o no, las condiciones eran muy difíciles. En el medio del roadshow veíamos las tapas del New York Time donde estaba nuestro exministro de economía (Axel Kicillof) peleándose con Griesa y los holdouts. No nos gustó la valuación en el momento que salimos. Pusimos más plata para seguir creciendo. Pensamos que el valor iba a venir solo si hacíamos las cosas como correspondía”, recordó Scanapiecco sobre ese momento.

El CFO de Globant explicó que “llevar una compañía a público es como una película” y aseguró que, aunque no es fácil armar un equipo sólido, la “base está en la gente”.

“El advisor estrategy es muy importante. Uno cree que está todo bien hasta que viene la SEC y te pide 100 cosas más sobre el estado contable. Lo más importante es preparar los fundamentos para que cuando llegue el día el proceso sea más fluido”, concluyó.

A la hora de dar una recomendación para salir a cotizan en Bolsa, Scanapiecco recomendó “prepararse” porque el proceso lleva tiempo. “Los bancos tienen su timeline pero se requiere más de seis meses. Mi mensaje es trabajar duramente y entender que el CFo tiene rol de ancla”, señaló.