Las claves de la evaluación que hará el mercado de la fórmula Alberto F. - Cristina

Al sorpresivo anuncio de la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales le sucedieron dos días positivos de calma en el mercado bursátil, en la cotización del dolar y en el índice del riesgo pais que elabora el JP Morgan. No obstante, consultoras financieras y analistas de mercado todavía son prudentes en cuanto a los efectos que el lanzamiento de CFK como precandidata a vicepresidente pueda tener sobre las variables clave que el Gobierno de Mauricio Macri vigila con recelo.

Pablo Castagna, director de Portfolio Personal Inversiones, considera que el lanzamiento de la dupla con Cristina en segundo lugar significa que las encuestas previas la senadora "estaba estabilizada en la intención de voto" y que ante las primeras audiencias del juicio por la obra pública "buscó moderación al ungir como candidato a Alberto Fernandez".

"Es una fórmula que el mercado comenzará a digerir en las próximas semanas y que pondrá a prueba. No todos creen –y está claro- en un cien por ciento que Alberto Fernandez es mucho más moderado que Cristina Kirchner y esa posición iba a generar volatilidad, al menos hasta que las posiciones se fueran aclarando y se asimilara la noticia", estimó Castagna.

Y agregó: "Para adelante, por lo menos esta semana, será dato sensible cómo va a actuar Alternativa Federal y como va a proceder el gobierno. Con lo cual, creemos que vamos a seguir con una fuerte volatilidad en los mercados y una gran incertidumbre hasta que no tengamos todas las formulas confirmadas."

Además, Castagna manifestó prudencia con respecto al discurso que esboce Alberto Fernández sobre los acreedores internacionales y la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los aspectos que más preocupaba a los inversores y tenedores de bonos en caso de una eventual posibilidad de que Cristina volviera a la presidencia.

Para Portfolio Personal, cómo procedan el Gobierno y Alternativa Federal ante el giro de Cristina es clave para el mercado.

"Aún falta información. Recién empezamos a escuchar a Alberto Fernandez con un discurso más moderado y negociador con acreedores y con el Fondo. Pero cuando nos abstraemos un poco, empiezan nuevamente las preguntas: ¿realmente le creemos a un candidato que está en campaña? A un candidato que, sin duda está yendo a buscar al votante del medio que no quiere ni escuchar la palabra default", comentó.

Y concluyó: "Nadie cree al cien por ciento que Cristina desapareció de la formula, que no va a hablar durante la campaña. Y otros, a la vez, creen que esto le da chance al gobierno, ya que no creen que Cristina no participaría en ninguna decisión importante, por lo menos en el plano económico."

Precaución y optimismo moderado

Por su parte, Balanz Capital, en su informe semanal, también analizó el impacto de la candidatura a la vicepresidencia de la senadora. Señaló que la jugada política tiene como objetivo atraer a peronistas no-kirchneristas y a votantes indecisos, aunque manifestó un optimismo moderado para los activos argentinos.

"El techo de Cristina es difícil de romper ya que su imagen es muy fuerte para convencer al electorado de tener una baja influencia en la fórmula. El efecto en los bonos es difícil de leer por lo que mantenemos nuestra visión conservadora, aunque creemos que la reacción será de neutral a positiva", indicó Balanz en su informe.

Además, recomendó a inversores con aversión al riesgo continuar posicionarse en títulos locales y destacó las Letes en dólares que se licitaron entre el lunes y el martes, en especial las que vencen el 26 de julio ya que, aunque se resigne rendimiento, se minimiza el riesgo electoral, a diferencia de la serie que vence el 20 de diciembre.

Hacienda convalidó una tasa de más de 6% para las Letes que vencen en diciembre. Para las más cortas, el rendimiento será de 4%, pero el riesgo electoral se minimiza.

Y añadió: "Por otro lado, el fondo Balanz Ahorro en dólares continúa siendo un vehículo de acceso a estos instrumentos. Para inversores que busquen evitar el riesgo Argentina, el fondo Sudamericano en dólares es una buena alternativa ya que invierte el 100% en activos fuera de Argentina."

Para inversores con un perfil más agresivo, Balanz mantiene su recomendación en el tramo medio de la curva de bonos, aunque resalta que la diferencia entre entre el cupón DICA (bono discount 2033 Ley Argentina) y el DICY (bono discount 2033 Ley Nueva York) bajó a 135pbs, "mostrando un menor premio por invertir en ley local, por lo que recomendamos migrar del DICA hacia el DICY".

Y agregó: "Por otra parte, los bonos provinciales siguen mostrando rendimientos atractivos, recomendamos títulos de la provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba."

Para inversores que invierten en pesos, Balanz cambió su recomendación de Lecap y Lecer a bonos de tasa variable.