Las cerealeras ya liquidaron u$s 4000 millones desde la salida del cepo Con u$s 455 millones liquidados la semana pasada completaron el compromiso adquirido antes de la devaluación. Prat-Gay había dicho u$s 2000 millones semanales durante tres semanas, terminaron siendo unos u$s 700 millones por seis semanas que mantuvieron calmo al dólar