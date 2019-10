Las casas de cambio querían vender billetes para turismo, pero el Banco Central las frenó

Oscar Marchelletta es una de las figuras que pasó a ser clave en el nuevo esquema 'cepario' del Banco Central, ya que desde su puesto de Gerente Principal de Exterior y Cambios fue quien firmó la baja del cepo a u$s 200 mediante la Comunicación A 6815 del domingo a la noche, al punto que es bautizado por algunos como el gerente del Cepo en el BCRA. Su ladero es el nuevo asesor del directorio, Jorge Rodríguez, quien había sido ascendido a gerente general del Central con Vanoli y jubilado con Sturzenegger.

La duda que existía en el mercado era con respecto a la venta de moneda extranjera para viajeros, si se estaba en condiciones de vender, pues el concepto viajes, código (S06) no está incluido en la restricción establecida tanto en la 6770, como en la ultima 6815. Y una premisa dice que si no está prohibido está permitido. Pero se supone que el vendedor debería tener algún grado de racionalidad a la hora de vender, para no ser cómplice de un fraude a la norma, alegando un viaje que no realiza y que ocultaría o enmascararía una formación de activos por fuera de la Comunicación A6770 y complementarias.

Mario Mochetti, en su rol de presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, le aseguró a este diario: "Era una duda que existía en el mercado y lo que el BCRA nos contestó, que extendió a las asociaciones de bancos, es que los límites definidos vinculados al cepo también alcanzan a la demanda que pudiera originarse respecto a cubrir gastos de turismo en el exterior, tanto sea esto de personas humanas como de directivos de empresas o gobierno que deban hacer viajes al exterior. La única posibilidad operativa que hay de cubrir gastos es sólo con transferencias al exterior a hoteles o servicios, ya que acceder al mercado para hacerse de billetes no está autorizado".

"Aclaración - Venta de billetes en moneda extranjera", se titula el documento que tiene la firma del propio Marchelletta, y dice lo siguiente: "Estimados: En virtud de consultas recibidas, se entiende oportuno aclarar que todas las ventas de billetes en moneda extranjera a clientes residentes están alcanzadas por las disposiciones dadas a conocer por los puntos 5 o 6 de la Comunicación "A" 6770 y sus complementarias. Los límites vigentes en las citadas disposiciones alcanzan también a la demanda de billetes en moneda extranjera que pudiera originarse en la necesidad de cubrir gastos de turismo y viajes en el exterior ya sea de personas humanas por viajes propios o en su carácter de directivo, empleado o representante de personas jurídicas, gobiernos locales, etcétera. Las ventas de cambio a residentes que se cursen por el concepto S06 sólo pueden corresponder a transferencias al exterior por el pago de gastos de turismo y viajes de residentes. Solicitamos a ustedes reenviar lo expuesto a sus asociados".

Para tener una dimensión de los números, la salida bruta de divisas por viajes y otros gastos con tarjeta en septiembre, primer mes de controles cambiarios, fue de u$s 478 millones. En el primer mes de cepo el gasto por turismo en el exterior en comparación con septiembre 2018 aumentó un 22%. El récord de salida de divisas por viajes y otros pagos con tarjeta para un sólo mes fue en enero de 2017, con u$s 1405 millones.