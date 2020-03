Las bolsas europeas y el petróleo arrancan la semana en negativo

El Ibex 35 de la bolsa española es el que más pierde en las primeras horas de operación de hoy, con 1,99%, despegándose del resto de las acciones europeas: la que le sigue es el índice bursátil CAC-40 de Francia, con una caída de 0,46%.

Las principales plazas europeas comenzaban la sesión en baja, después de que Wall Street bajara el viernes y se registraran pérdidas en Asia esta madrugada, según datos del mercado.

De las plazas neoyorquinas, el Dow Jones de Industriales bajó el 4,06 % el viernes, en tanto que el S&P 500 el 3,37 % y el tecnológico Nasdaq el 3,79 %. Los futuros de Wall Street hoy se muestran en terreno positivo con alzas de hasta casi 2% tras el cambio radical de actitud de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ahora brega porque los estadounidenses cumplan con la cuarentena y augura llegar a Pascuas con buenas noticias.

Petróleo Brent y futuros del WTI

Los precios del crudo caían con fuerza hoy, con un leve declive para los futuros del petróleo en Estados Unidos por debajo de los u$s 20, mientras que el Brent tocó su mínimo en 18 años por temor a que los cierres a nivel mundial por el coronavirus duren meses y la demanda se desplome aún más.

A pocas horas del comienzo de operaciones, el referencial internacional Brent perdía u$s 1,61, o un 5,76%, a u$s 26,34 el barril, tras haber caído a u$s 22,58, su marca más reducida desde noviembre de 2002.

Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos cedía un 5,53%, a u$s 20,32, después de bajar más temprano a 19,92 dólares.

El precio del crudo es tan bajo ahora que se está convirtiendo en no rentable para muchas firmas petroleras seguir activas, dijeron analistas, mientras que los productores con costos más altos no tendrán más remedio que suspender sus labores, sobre todo porque la capacidad de almacenamiento está casi completa.

Además de la destrucción de la demanda, los mercados petroleros también se han visto golpeados por la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que está inundando el mundo de suministro extra.