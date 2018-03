Las acciones se disocian de los bonos y el sector financiero lidera las subas

Esta semana se cumplen tres meses desde que se conoció la victoria de Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton. Pero si bien hubo importantes caídas luego de la noticia, lo que vino después fue un rally que llevó al Dow Jones por encima de los 20.000 puntos.

Desde el shock pos-Trump, el índice pasó de 17.400 puntos hasta los valores actuales de 20.200 puntos, lo que implica una suba del 15,5% en los últimos tres meses. El S&P500 mostró un avance similar, al trepar desde los 2030 puntos hasta los 2310 puntos, un incremento del 13,6%. El mercado en general a nivel global registró un avance del 9,7% en el ultimo trimestre, según refleja el Vanguard Total Stoxk Index que agrupa a todos los mercados accionarios del mundo.

En el trayecto, no obstante, no todos los sectores mostraron el mismo avance. El más beneficiado fue el sector financiero, que ganó un 21,8% desde la victoria de Trump a la fecha, apoyado en la expectativa de des-regulación de la industria y una política fiscal expansiva que dinamice la economía y que genere una presión alcista adicional en las tasas que controla la Fed. Los bancos regionales en EE.UU., que tienen menor capitalización bursátil y son de menor tamaño, registraron ganancias cercanas al 30%.

El sector industrial también salió bien parado, con una suba del 12% en los últimos tres meses, mientras que el sector de tecnología mostró un avance del 9,2% desde el 8 de noviembre a la fecha. Siguiendo con la tendencia del mercado, el sector de materiales de construcción, telecomunicaciones, aeroespacial y defensa anotaron ganancias del 12% al 16% en promedio.



Entre los sectores más rezagados se encuentra el de consumo, que apenas sumó 3% desde la victoria de Trump. A su vez, el índice sectorial de energía también se encuentra retrasado respecto de los demás índices con subas de apenas 6,4% en el último trimestre principalmente por la volatilidad que registra el petróleo. A su vez, el sector de utilities, real estate y salud se muestran igualmente relegados con subas de entre 1% al 5% en el último trimestre en promedio.



Esta subas de las acciones no se condicen, sin embargo, con la evolución en el mercado de bonos, donde las caídas se tradujeron en un aumento de la tasa de 10 años americana de más de 50 puntos básicos. El interés del bono del Tesoro de referencia pasó de 1,8% a 2,4% en los últimos tres meses mientras que los índices de bonos a nivel global anotaron también descensos del 3% al 5% en promedio.



La duda que se plantea de cara al futuro y contemplando que el mercado de bonos suele ser el mercado más "inteligente" -repasando la historia de las últimas crisis financieras se puede ver que es el que anticipa los grandes puntos de inflexiones si no estará avizorando un escenario de debilidad financiera, lo que implicaría las subas actuales en las acciones estarían atravesando su fase final y que estaríamos próximos a una corrección. Aún no hay indicios concretos de que ese escenario se esté confirmando pero por el momento el mercado de bonos se encuentra intentando dar un mensaje que el mercado de acciones no ha captado.