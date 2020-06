Las acciones recuperan terreno frente al dólar y el mercado ve oportunidades en el Merval

Las acciones argentinas recuperaron parte del terreno perdido en relación al dólar. Si bien históricamente las acciones tendieron a ganarle o equiparar a la dinámica del dólar, el tipo de cambio se despegó fuertemente del Merval tras las elecciones PASO. La brecha entre el dólar y las acciones podrían representar una oportunidad de entrada a la renta variable. Analistas creen que las acciones se encuentran en un buen punto de entrada aunque alertan por el escenario post-acuerdo de deuda y los ruidos de corto sobre el tema Vicentin.

Si bien en lo que va del año, el dólar subió más que las acciones, avanzando 46% contra 2,45% del Merval en pesos, en los últimos tres meses la brecha se acortó y las acciones obtuvieron una suba significativamente mayor que el tipo de cambio al ganar 66% contra 21% del billete. En el último mes, mientras las acciones en pesos subieron 8%, el dólar cayó 10% debido a las restricciones cambiarias.

Históricamente las acciones tuvieron un desempeño igual o mejor que el tipo de cambio. Entre 2012 y 2013 las acciones acompañaron la dinámica del dólar mientras que desde 2013 hasta 2019, la renta variable tuvo un mejor desempeño que el tipo de cambio. Esa dinámica se quebró en agosto pasado, tras las PASO y desde entonces el dólar subió notablemente mientras que las acciones quedaron rezagadas.

En un contexto de cepo y de falta de opciones de inversión para destinar los pesos, las acciones podrían resurgir como una alternativa dentro del menú de instrumentos de inversión. Claramente se trata de una clase de activo de alta volatilidad y riesgo, y si bien la biblioteca esta divida, analistas creen que el nivel de las acciones es un buen punto de entrada.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) contextualizaron al mercado de acciones local a la dinámica del mercado global y al caso Vicentin.

“Con los mercados internacionales extremadamente volátiles -ya se inventó un nuevo estado del mercado llamado “Kangaroo Market”- el mercado local se verá afectado por los movimientos de los mismos, además de los drivers locales como lo son la Reestructuración de la deuda y la expropiación de Vicentin”, explicaron.

Sobre Vicentin, desde PPI remarcan que fue una muy mala señal para el mercado y que llega en un mal momento, en medio de las negociaciones con los acreedores.

“Una expropiación aumenta la tasa de descuento y su riesgo a la hora de valuar las compañías, disminuyendo el valor presente de las mismas. Por otro lado, coincide con las negociaciones de la deuda donde se volvió a extender el canje. Aunque el mercado descuenta que esta semana tendremos una nueva oferta con valores más cercanos a lo que piden los fondos de inversión y un pronto acuerdo si no ocurre nada inesperado”, afirmaron desde PPI.

En este marco, desde PPI destacan que se mantienen oportunidades de largo plazo en las acciones argentinas, especialmente en bancos: “Hay oportunidades en el sector bancario local en donde se espera, más allá de la crisis económica, que presenten ganancias superiores en el segundo trimestre del 2020 respecto a las recién presentadas del primer trimestre".

Esto se debe al mayor stock de Leliq que están acumulando los bancos en las últimas semanas, aumentando su margen financiero y los ingresos por intereses, mientras los resultados por préstamos al sector privado y comisiones se mantienen en niveles muy bajos.

"No está de más decir, que el riesgo se mantiene muy alto y para el que quiera invertir en acciones, debe ser una posición baja respecto a la cartera teniendo un horizonte de largo plazo”, comentaron los analistas de PPI.

Merval y la emisión monetaria

A la hora de valuar las acciones, se utilizan distintos ratios para poder determinar si los precios actuales de la renta variable luce caro o barato en un periodo. Dado que generalmente la inversión en acciones suele ser de mediano y largo plazo, determinar si el nivel actual de los precios es elevado o bajo resulta determínate para poder detectar un nivel de entrada a dicha inversión.

Carla Daniele Barra, analista de Dracma destacó que, en medio de un contexto de importante emisión monetaria global, si se deflactan los índices bursátiles por el agregado monetario M2, índices como el S&P500 o el Merval, no lucen caros y que de hecho, el índice local se encuentran relativamente barato y en punto de entrada.

Según Barra, el S&P 500 deflactado por el agregado monetario M2 -que además de considerar las monedas y billetes en mano del público así como las reservas de los bancos, también incluye los depósitos a corto plazo de las personas en el sistema financiero-, no luce caro.

Barra destacó que “si se traslada esa idea al mercado local y se tiene en cuenta la recuperación en los precios de las acciones, así como el nivel de inyección monetaria que llevó adelante el Banco Central con el correr de los últimos meses, vemos que acontece algo bastante parecido”, advirtió.

Según el estudio de la analista de Dracma, en los últimos 17 años se dieron tres episodios en los cuales el Merval se encontró relativamente barato al deflactarlo por el M2. Estos momentos se dieron en el 2009, 2013 y el actual 2020.

“Los tres casos se dieron luego de un periodo de rápida expansión monetaria destinada a aminorar las consecuencias de crisis económicas. Resulta interesante hacer zoom sobre los últimos 5 años. Se puede observar que hacía final de 2017, luego de un año particularmente bueno para las acciones, el mercado se encontraba relativamente caro cuando lo ponemos en perspectiva temporal y de hecho, el ratio de Merval versus M2 se encontraba en niveles máximos", señalaron.

Los niveles de emisión de los últimos 6 meses posicionan a las valuaciones actuales en niveles relativamente bajos. Teniendo en cuenta esta coyuntura, y considerando que la política monetaria muchas veces actúa con rezagos, podríamos esperar que las recientes medidas impulsen al alza los precios de los papeles en los próximos meses.

egún este punto de vista, "el mercado local hoy por hoy está en zona de compra”, remarcó la especialista.

Merval en el Post acuerdo de deuda

Tanto los bonos como las acciones se encuentran influenciados en el corto plazo por lo que pueda llegar a ocurrir con el tema de la deuda. Naturalmente, una salida favorable para el país en relación al problema de la deuda haría que los activos financieros apunten al alza, reflejando un mayor optimismo gracias a dicha solución. Sin embargo, solucionar el tema de la deuda no implica necesariamente que la Argentina va a volver a crecer por lo que las perspectivas para las acciones se tornan mas pesimistas.

Los analistas de Consultatio explicaron que el impacto de las condiciones internacionales y el canje de deuda pueden jugar a favor en el corto plazo, gatillando una mejora en los flujos que impulse el mercado al alza. Sin embargo, pasado ese evento, alertan que los débiles fundamentos podrían comenzar a pesar, dando lugar a un clásico sell the news -vender con la noticia-.

“Buenas noticias con el canje podrían beneficiar a las acciones de corto plazo. Los papeles más favorecidos serían aquellos con mayor beta, como los bancos, independientemente de que éstos no sean, desde un punto de vista de las valuaciones, los más atractivos. Sin embargo, luego del canje los fundamentals podrían comenzar a pesar. Al incorporar en las valuaciones el grave deterioro macro, nuestra opinión sobre la existencia de valor se vuelve mucho más escéptica y nuestras preferencias son tan puntuales como defensivas. En una sola línea, la solución al falso dilema puede resumirse en “comprar beta y vender con la noticia´” advirtieron.

Para finalizar, desde Consultatio compararon el nivel de actividad (EMAE) y el valor de mercado del Merval.

“Si excluimos el período desde el segundo semestre de 2013 y primer semestre de 2019, el valor del Merval se encuentra en un nivel que no puede considerarse bajo en relación con el nivel de actividad, incluso suponiendo que eventualmente la economía empieza a repuntar gradualmente. Históricamente el mercado, cuando hay crecimiento económico, las acciones tienden a subir. La única excepción a esta regla es la perspectiva de un cambio político, como el que ocurrió a partir de las legislativas del año 2013. Si bien no descartamos que pueda ocurrir algo similar con las legislativas de 2021, creemos que todavía falta mucho y el sell the news post canje podría ocurrir”, advirtieron.