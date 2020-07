Las acciones locales se dispararon hasta 40% en Nueva York

La respuesta del mercado a la última oferta de canje de deuda presentada por el Gobierno fue inequívoca. Las vertiginosas subas que dejaron tanto los bonos soberanos en dólares como las acciones de las compañías argentinas reflejaron el enérgico optimismo de los inversores respecto a la nueva propuesta del país, que se acercó a las pretensiones de los acreedores y podría marcar el inicio de la recta final hacia un acuerdo.

En un inicio de semana en el que también se vieron mejoras en los mercados financieros externos, la renta variable local creció tanto en Buenos Aires como en Nueva York. Los adrs locales avanzaron 13,5% en promedio y se dispararon hasta 39,8%, liderados por los papeles de Cresud.

Entre las mejoras se destacaron Irsa, con un alza de 25,6%, y las acciones del sector financiero. De estos últimos sobresalieron el Grupo Financiero Galicia, el Banco Macro, el Banco Supervielle y el Banco Francés, que firmaron mejoras respectivas de 22,8%, 22,5%, 21,6% y 20,9%. Le siguieron, entre las acciones de mejor desempeño, los papeles del sector energético, con Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto y Pampa Energía trepando 15,9%, 15,5% y 12,1% respectivamente.

Fuertes avances de las acciones locales en Wall Street. Fuente: Rava.

Mismo escenario se dio en la plaza bursátil local. El índice S&P Merval de la Bolsa porteña escaló 9%, hasta 43.339 puntos. Nuevamente las acciones de Cresud se posicionaron como las de mejor desempeño, con un avance de 23,1%.

Mirá también Alternativas para pagar sin efectivo durante el fin de semana largo El Banco Central recordó que existen seis alternativas para utilizar medios electrónicos y evitar el retiro de efectivo de cara a los feriados del jueves y viernes próximo.

“La propuesta está en el rango que creemos aceptable por los fondos y en línea con lo que puede pagar Argentina, por lo que creemos que podría ser exitosa”, analizó el Grupo SBS en un informe.

Amilcar Collante, economista de Cesur, analizó la propuesta de canje y su efecto en los activos locales como “una bocanada de oxígeno” que ayuda a “descomprimir un poco la tensión en el mercado local”. En ese sentido, expresó: “La propuesta se acerca bastante a lo que pretendían los grupos de acreedores. Hay algunos que son un poquito más inflexibles pero está cerca de lo pretendido y eso se festeja en el mercado. El Gobierno no solo hizo esa jugada, sino que también anunció que va a enviar al Congreso el tema de la deuda en dólares ley local”.

“El acuerdo está avanzando, el tema después va a ser el nivel de aceptación, los porcentajes de ingreso de los acreedores. Eso se va a conocer el último día, pero mientras tanto es una buena señal y es muy importante desde lo financiero, para desestresar también cuestiones como las brechas cambiarias o el dólar”, añadió.

En sintonía, Federico Furiase, director de Eco Go, analizó que se trató de “una oferta inteligente porque las mejores señales de NPV van para el Discount, dónde están los Exchange, y para el Global 21, dónde está posicionado el grupo Ad Hoc, que incluye a BlackRock, Fidelity y Ashmore”. Y agregó: “Mejoró el NPV desde u$s 41 a u$s 53,5 promedio, unos u$s 15.000 millones cuando incluimos legislación local”.