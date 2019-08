Las acciones del fondo que demanda a la Argentina por YPF se desploman en Londres

La firma de inversión Muddy Waters publicó un informe sobre Burford Capital y generó un desplome de las acciones de la compañía financiadora de litigios.

El derrumbe de las acciones que cotizan en la Bolsa de Londres llegó a tocar el 64%, aumentando la presión que asedia al administrador de fondos Neil Woodford, un gran accionista de Burford.

Este fondo es, precisamente, el que compró los derechos de litigio de las ex accionistas de YPF Petersen e Eaton Park y actualmente demanda al país para cobrar la parte de la expropiación que le correspondía a esa compañía.

Estrategia agresiva

Muddy Waters es un reconocido short-seller (fondo que realiza agresivas apuestas a la baja de acciones y otros activos). La empresa afirmó en el informe publicado hoy en su sitio web que Burford exagera la rentabilidad que obtiene por sus inversiones y cuestionó susreportes financieros y su gobernanza.

Los títulos de Burford, que cuenta con Woodford Investment Management como uno de sus

principales accionistas, ya se habían derrumbado un 19% el martes en medio de la especulación del mercado sobre el próximo objetivo de Muddy Waters.

"Muddy Waters nunca ha contactado a Burford y no ha tenido ningún acceso previo a su trabajo" respondió la compañía con sede en Nueva York en un comunicado. "Revisaremos el informe detenidamente y responderemos lo más rápido posible", agregaron.

Burford es una de las empresas favoritas de los inversores y hasta el cierre de las operaciones del martes sumaba un avance de 1021% desde su salida a bolsa en octubre de 2009.

La empresa comunicó más temprano en una declaración que su posición en efectivo y acceso a liquidez son sólidos, investiga las actividades recientes del mercado y “tomará medidas legales si se descubre mala conducta enjuiciable”.

Woodford es el segundo mayor accionista de Burford tras Invesco, con una participación de 7,45% al 2 de agosto, según datos de Bloomberg.

"Los activos de litigio son, por decirlo de alguna forma, esotéricos", indicó por teléfono el fundador de Muddy Waters, Carson Block, y añadió: "Los inversores tienen dificultades para comprender esto y debido a la naturaleza de ese activo, el negocio y especialmente la contabilidad, hay mucha opacidad en torno a la empresa".

El efecto en el juicio a YPF

Que el fondo buitre que le hace juicio a la petrolera estatal esté bajo la lupa no molestó para nada en el país. Desde el Gobierno resaltaron, en off the record, que según el informe "Burford sobrevaloró hasta siete veces el retorno sobre el juicio", algo que se reflejó inmediatamente en los mercados, ya que las acciones de YPF subían 1,5% en Wall Street, en un contexto de mercados en rojo.

"Nuestra acción de nulidad en España ataca los títulos para hacer el reclamo. Básicamente, que no tendrían derecho a reclamar nada porque compraron mal el crédito. Si lees las críticas del reporte, una, muy importante es la alta concentración en unos pocos juicios. El más grande es YPF. No contabilizaron la ultima decisión de la jueza de aceptar nuestra defensa y rechazar la de ellos. Eso es el punto central de la crítica que les hace el informe", detallaron fuentes de Gobierno.