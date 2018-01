Las acciones de centrales eléctricas ya ganaron hasta 42% desde que arrancó el año

Las centrales eléctricas Endesa Costanera y Central Puerto mostraron un fuerte impulso en el arranque del año 14 ruedas, con ganancias de 42,6% y 33,4%, cada una.

Este avance también influyó en otros papeles, los del sector energético en general, como Distribuidora de Gas Cuyana, Transener y Edenor, que en el mismo lapso saltaron 36,7%, 22,4% y 22,1%, respectivamente.

En cuanto a la bolsa, el Merval suma en el año un 11,7%. Además, la semana pasada el índice marcó récord en volumen, tras varias jornadas de operar arriba de $ 1000 millones llegó a registrar un máximo de $ 1337 millones.

Por si fuera poco, también la semana pasada el Merval atravesó la barrera psicológica de los 34000 puntos, aunque la toma de ganancias hizo que el viernes terminara en 33.603.

Desde Rava Bursátil detallaron que "buena parte de los fondos llegaron desde el exterior, en busca de sectores tales como la construcción, empresas de servicios y centrales eléctricas". A su vez, indicaron que el buen desempeño de las centrales "responde a la gran expectativa que hay en torno a la reglamentación de la ley que permite la autogeneración y venta de electricidad a partir de energías renovables".

Sin embargo existen drivers mucho más concretos. Es que Central Puerto efectuará una colocación secundaria por oferta publica de hasta 408.095.678 acciones, suscripción que comenzará el miércoles y finalizará el 1 de febrero. "En cuanto al precio se fijó un rango indicativo no vinculante entre u$s 1,75 y u$s 2,15. Como el valor en pesos da 41, un precio menor al de mercado, la acción retrocedió en las últimas ruedas", aclararon en Rava. De hecho, el viernes cayó 4,15% y aún así la acción está por encima de los $ 41; cerró en $ 42,55.

En sintonía, Pasquali comentó que Central Puerto va a cotizar en Estados Unidos y que la noticia impulsó también a Costanera, que venia atrasada: "El volumen es muy grande. Hace rato que se venía especulando con esto. Cuando ya la suba era importante empezó a arrastrar a Central Costanera, que si bien es la hermana melliza, por resultados son distintas, aunque las dos se favorecen por acuerdos de aumentos de tarifas". En cuanto a Costanera, señaló que el mercado espera un balance mejor; dado que todavía no muestra uno con utilidades. "Tiene promesas de recuperación de precios que todavía no vimos, algo le tendría que entrar en este trimestre", dijo Pasquali.

Por su parte, Juan Manuel Vazquez, partner-head of equity & credit research de Puente, resaltó que hay al menos dos factores que pueden ser "generadoras de valor", sobre todo para Central Puerto y, eventualmente, para Central Costanera.

El experto subrayó que pertenecen a un sector que necesita de mucha inversiones: "Central Puerto ha ganado algunos contratos interesantes, y también es un driver muy importante la licitación del gobierno, ya que se está desprendiendo de las centrales, algunas de las cuales quedaran en manos de estas empresas. La otra cuestión que viene en el primer semestre es la licitación de ciclos combinados en las que van a participar estas compañías. Incluso Central Puerto ya tiene turbinas compradas y listas para poner a funcionar; son obras bastante más caras y con otro tipo de capital atrás".

Vazquez cree que la suba se justifica y que la tendencia continuará. En tanto, Pasquali prefiere la cautela, opinó que la velocidad del avance fue excesivo y la subas son por flujo de fondos y expectativas.