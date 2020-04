Las acciones caen hasta 7% mientras el riesgo país se estabiliza por encima de 4000 puntos

Tras haber acumulado pérdidas de entre 12% y 18% en las últimas ruedas, los bonos soberanos en dólares que operan bajo ley extranjera no logran frenar su caída.

Luego de acumulado un desplome tras otro en las últimas tres jornadas, explicados en buena medida por el enducrecimiento de la posición del Gobierno de cara a la reestructuración de la deuda y el no pago de intereses por unos u$s 500 millones, los títulos volvían a ceder terreno este viernes. Caían entre 0,3% y 2,2% y mostraban así una desaceleración pero no detenían su retroceso.

"A diferencia de los bonos en pesos, las expectativas de los inversores en los activos de deuda en dólares continúan siendo negativas", analizó Porfolio Personal Inversiones (PPI) a través de un informe.

Otra rueda en rojo para los bonos ley extranjera. Fuente: Bloomberg.

Distinto era el escenario, en cambio, para los bonos en dólares ley local. Allí la tendencia era mayormente positiva, con el Bonar 2020 (AO20D) y el Bonar 2024 (AY24D) experiementando fuertes rebotes al trepar 5,7% y 7,4% respectivamente.

Los bonos ley local recuperan terreno. Fuente: Rava

Ante este escenario mixto en bonos, el riesgo país -que viene de acumular una suba de 569 puntos en la semana- volvía a seguir el comportamiento de los títulos de ley extranjera. El índice que mide JP Morgan sumaba 12 unidades y se estabilizaba por encima de los 4000 puntos.

El riesgo país volvió a crecer con fuerza esta semana. Fuente: Rava.

Peor era el panorama aún dentro del segmento de renta variable. Tanto en Wall Street como en Buenos Aires, las acciones de las compañías argentinas mostraban caídas significativas en la última rueda de la semana.

En Nueva York, y pese a que los índices de referencia volvían a mostrarse con signo positivo, los adrs locales caían en promedio un 2,4%, encabezados por las acciones del sector energético y seguidas por las del bancario. Edenor e YPF lideraban las pérdidas, con rojos respectivos de 6,9% y 6%. Le seguían, entre las que mostraban mayores desmejoras, el Banco Supervielle, Telecom y el Banco Macro, con pérdidas de 5,6%, 4,7% y 4,5%.

En la Bolsa porteña las caídas alcanzaron hasta el 6,9%, lideradas por los papeles de YPF y seguidas por los del Banco Macro, que bajaron 6,7%. Ante este panorma, el índice lider S&P Merval cayó un 3,7%, hasta los 29.258 puntos.