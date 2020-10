Las acciones argentinas treparon hasta 8,5% en Nueva York

En medio de un rebote técnico, las acciones argentinas cerraron la semana con subas de más del 8% durante la rueda de este viernes. Los papeles de las empresas que cotizan en Nueva York tuvieron una buena performance, liderados por el sector bancario.

Las principal mejora se la llevó el Banco Francés con una avance del orden del 8,5%, escoltada por Banco Superville y Grupo Financiero Galicia con alzas respectivas del 5% y 3,1%. Banco Macro, en tanto, ganó 2,3%.

En la vereda de enfrente, sólo cuatro papeles tuvieron un desempeño negativo. Sin embargo, el rojo más importante se lo llevó IRSA Propiedades Comerciales, que se derrumbó 9,1%.

"La falta de credibilidad y la ausencia de señales que puedan modificar este contexto, las acciones van a continuar con inestabilidad y el impacto se va a reflejar en los ADR", resumió Javier Rava, director de Rava Bursátil, sobre el rebote y la volatilidad que experimentaron las acciones argentinas en Estados Unidos.

En la plaza bursátil local, el S&P Merval medido en pesos anotó su undécima suba consecutiva. El índice local rompió la barrera de los 49.000 y avanzó 1,62% hasta los 49,024 puntos. "Valuado en pesos, el Índice Merval volvió a sumar una rueda alcista más y ya lleva once ruedas seguidas al alza. De esta forma, se mantuvo por otro día más la racha positiva. Sin embargo, calificar de positivo a todas estas subas no es de lo más apropiado, ya que realmente no fue por presentar una solidez genuina en las empresas que lo componen, sino porque en varias ocasiones la suba del dólar CCL contribuyó a que las velas diarias terminaran en verde", sumó Rava.

Consultado por la mala performance de IRSA Propiedades Comerciales, el analista de Bull Market Brokers, Mauro Mazza, explicó a El Cronista que es un movimiento que suele suceder en ese papel. "Se negociaron 1500 acciones, una operación testimonial", apuntó. Sin embargo, el analista agregó: "IRSA PC volvió esta semana con los shoppings, y ciertamente el panorama es desolador. Por suerte, no tiene mas pagos de deuda hasta 2023".

En tanto, Mazza se refirió además a la suba generalizada del sector financiero y señaló: "Podría tratarse del potencial desdoblamiento "sin desdoblar" que haría el ministro de Economía, Martín Guzman, y una mayor migración de Lelink a bonos dólar linked del tesoro". Y vaticinó: "Para los bancos, cualquier medida que implique proteger su patrimonio de licuaciones y una mayor libertad para la salida y entrada de capital de argentina, aunque sea con el CCL, es buena noticia. Seguramente el buen humor en bancos siga la semana que viene".

Ante un contexto global positivo, los bonos argentinos recuperaron algo terreno este viernes y evidenciario subas de casi 1% en el tramos medio y largo de la curva. Aun así, pese al rebote, todos los títulos argentinos en dólares de ley extranjera acumulan pérdidas superiores al 15% en el último mes, mientras que aquellos de ley local retroceden hasta 27%. Claras señales de que las dudas del mercado respecto a cómo el Gobierno planea resolver los problemas económicos y financieros no desaparecen.

En números, la parte corta de la curva anotó alzas del 0,2% y 0,32% para los bonos Globales 2029 y 2030, respectivamente. En el tramo medio, las mejoras fueron del 0,70% para el Global 2035 y de 0,98% para el 2038, mientras que en el extremo más largo, las ganancias fueron de 0,72% para el bono a 2041 y de 0,91% para el título a 2046.

Bonos ley Nueva York. Fuente: Bloomberg.

Si bien el día fue en su mayoría positivo, estos avances no esconden ni eclipsan el hecho de que los bonos cerraron otra semana en rojo. En este lapso, la renta fija argentina acumuló retrocesos de más de 4% en todos los tramos de la curva, mientras que en el último mes las pérdidas se ubican en el orden del 14% en promedio. Desde que comenzaron a cotizar, en tanto, el deterioro acumulado trepa hasta 25%.

Esto provocó una suba de tasas que los llevó a alcanzar niveles de rendimiento superiores al 15% en la parte corta y 14% en la parte más larga, evidenciando así una curva invertida, fiel reflejo de desconfianza del mercado hacia los bonos y su probabilidad de pago.

Por su parte, los títulos ley local operaron mixtos. Los títulos más cortos cotizaron con alzas del 1,29% y 0,61%, al tiempo que el sector medio sufrió rojos del 0,78% y 2,06%. El bono a 2041, en tanto, avanzó 0,8%.

La dinámica negativa en la semana también se registró en la deuda soberana ley local, debido a que sumó pérdidas de casi 3% en el tramo corto y 5% en el tramo medio y largo. A su vez, en el acumulado mensual, las caídas llegan al 22% en el tramo corto y del 27% en el medio y largo.

Por su parte, el riesgo país se tomó un respiro. El índice elaborado por JP Morgan logró perforar los 1400 puntos y se ubicó en los 1396 puntos báscios con una baja del 0,9%, o bien de 12 puntos básicos.

Entre los países de mayor riesgo del mundo

Los bonos locales son, a nivel global, los que más están sufriendo la crisis ya que no se observa en otros países un deterioro tan grande de los bonos en el último tiempo. La dinámica de la deuda es alarmante y las probabilidades de default siguen siendo elevadas.

Los analistas de Delphos Investment explicaron que los bonos locales son percibidos por el mercado como el de mayor riesgo en el mundo. "La Argentina continúa en el grupo de países con mayores tasas producto tanto del mal momento de Latam como de la incertidumbre local. El z-spread argentino aumentó más de 100 bps desde hace algunas ruedas, mientras que Ecuador, otro país que reestructuró su deuda, su z-spread ya se ubica por debajo de los 1000 puntos. Teniendo en cuenta dicho momento y con expansión de tasas en dólares, los bonos que ajustan por CER replican de forma más pronunciada dicho movimiento, y el spread CER – hard dollar ya se ubica cerca de niveles cercanos a momentos posteriores al canje, es decir, alrededor del -6%, a sólo 50 bps de dicho momento", sostuvieron.

Con una visión similar, Alejandro Kowalczuk, head de Asset Management de Argenfunds, sostuvo que hoy en Argentina un Global 2030 rinde 15,76% versus comparables CCC como Angola o el Congo que rinden 11,88% y 12,82% respectivamente, porque se pone en duda su capacidad de pago y algunos vuelven también a descreer incluso sobre la "voluntad de pago".

"Pese a la reestructuración de deuda, vuelve a estar en duda la capacidad de pago, porque la contracara de seguir manteniendo un nivel de déficit elevado (6% para el 2021) será más endeudamiento, por lo que cuando volvamos que tener que hacer frente a pagos significativos de compromisos en dólares (2025), no habrá recursos para afrontarlos, ni interés en el mercado por rollear los vencimientos", señaló.

En este sentido, planteó que post-cuarentena "no se crecerá lo suficiente para recuperar los niveles de ingresos y tampoco se recortarán gastos en la medida necesaria". Y a esto, sumó que "algunos inversores ponen nuevamente en duda la ´voluntad de pago´ dada una serie de eventos que afectan la propiedad privada, por ejemplo, proyectos de expropiación, no resolución de toma de tierras y el hecho de establecer impuestos sobre impuestos ya existentes".