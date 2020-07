Las acciones argentinas operaron de mayor a menor, siguiendo la tendencia de Wall Street

Las acciones de las compañías argentinas iniciaron la semana moviéndose al compás de Wall Street. Tras haber trepado hasta un 8% el viernes, y mientras el mercado continúa sensible a cualquier novedad que pueda surgir en torno a la negociación por la deuda, la renta variable local operó de mayor a menor este lunes, y dejó una tendencia mixta en Nueva York y mayoría de subas en Buenos Aires.

Los ADRs locales no lograron permanecer ajenos a la alta volatilidad que experimentaron los índices de referencia de Wall Street. Es que allí, la tendencia alcista inicial fue mutando en mayoría de retrocesos, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq finalizaron con rojos respecticos de 0,94% y 2,13%. El Dow Jones, en cambio, cerró prácticamente neutro.

Siguiendo este comportamiento, las acciones de las compañías argentinas pasaron de experiementar significativos avances a cerrar con una tendencia mixta. Entre las mejoras se destacó IRSA, que creció 8,3%. Mientras que por el lado de los retrocesos, sobresalieron las pérdidas de Despegar y Mercado Libre, superiores al 5% cada uno.

Las acciones argentinas, con tendencia mixta en Nueva York. Fuente: Rava.

La plaza bursátil local, en cambio, sí logró cerrar al alza. El índice S&P Merval creció 1,15%, a 43.237 unidades, tras permanecer inactivo el jueves y viernes de la última semana por feriados. La tendencia positiva en Buenos Aires estuvo liderada por las acciones de Holcim, que treparon 4,8%.

“El driver más fuerte del índice actualmente es la reestructuración de la deuda. Las negociaciones marcarán los pisos y los máximos de corto plazo y también la tendencia que desde abril viene siendo al alza”, indicó Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un comunicado. Sin embargo, alertó: “Aun así, un acuerdo con los acreedores no sería un cambio de tendencia definitivo para el largo plazo. Si bien despeja mucha incertidumbre, los problemas de fondo en la economía argentina se mantienen y necesitan un plan económico creíble y de largo plazo que traiga confianza a los mercados. Dicho driver no está descontado en los precios y aun no se habló de un plan serio y sustentable”.