Las acciones argentinas en Nueva York acumulan caídas de hasta 75% en 2020

El S&P Merval cierra el mes de octubre operando nuevamente debajo de los u$s 300. El balance del mes para los adrs es dispar aunque con mayoría de caídas. Mirando el balance anual, las pérdidas son significativas y las acciones deberán subir entre 230% y 300% para recuperar lo perdido en 2020.

Con el S&P Merval en 44.900 puntos y el dólar contado con liquidación en torno a los $ 154, el índice accionario local finaliza el mes en u$s 290 y las acciones argentinas en dólares operan en zona de mínimos del año. Las acciones del sector financiero muestran una baja del 15,24% para el Galicia, y 16,7% para Banco Macro, mientras que BBVA Argentina y Supervielle cayeron 8,4% y 5,5% respectivamente. Entre las acciones que también sufrieron fuertes retrocesos este mes también se destacan Corporación American e YPF que pierden 20% y 14% respectivamente.

Del lado positivo, acciones como Irsa y TGS ganan 14,5% y 13% en el mes de octubre. El ADR de Cresud sumo 12% mientras que Pampa, Edenor y Despegar avanzaron 9%, 8% y 7% respectivamente. Mercado Libre también gana 14% en el mes.

Yendo al balance acumulado en lo que va del año, se observa que la mayoría de las acciones argentinas en Wall Street operan en zona de mínimos.

La acción argentina en Wall Street que más cae en el año es YPF que pierde 72,5%, seguida por Corporación América con un retroceso del 69%. Las acciones de Banco Macro, Galicia, BBVA Argentina, Supervielle acumulan deterioros respectivos de 67%, 62%, 57% y 54%. Despegar también perdió la mitad de su valor este año y las acciones que menos caen son Pampa y TGS, con caídas de 31% y 35%.

De esta manera, de las 20 acciones argentinas que operan en Wall Street, solo dos registran ganancias en lo que va del año. Son los papeles de Mercado libre y de Globant, que ganan 117% y 68% en 2020 respectivamente. Ninguna de las dos opera en el mercado local, sino a través de Cedears. Más de la mitad de las acciones locales que operan en New York perdieron la mitad de su valor en 2020.

De esta manera, casos como YPF o Corporación América deberán subir entre 230% y hasta 300% para recuperar las caídas de este año. El sector financiero, con pérdidas de entre 65% y 55% en 2020, deberán subir entre 185% y 150% para volver a los valores que exhibían en el comienzo de 2020. Las acciones que menos cayeron ofrecen bajas de entre 30% 35%, de modo que para volver a niveles de finales de diciembre pasado deberán subir entre 45% y 55%.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que la volatilidad a 10 días sigue subiendo y ya se ubica en un 53%. “El índice parece volver a niveles de volatilidad de septiembre y agosto, donde superaban el 40% en promedio, aunque todavía lejos de los niveles de 114% y 68% de marzo y junio. El riesgo institucional y político se tiene en cuenta a la hora de valuar empresas -cuanto mayor es este riesgo la tasa de descuento también es más alta, por ende, menor es el precio de los activos o proyectos ”, advirtieron.

En su informe diario afirmaron que actualmente el Merval en dólares ajustado por inflación y por contado con liquidación se encuentra operando debajo de los mínimos de 2008.

El Merval en u$s 282 puntos, se encuentra muy cerca de los u$s 253 que tocó en marzo y debajo de los u$s 306 que tocó en el piso de 2008. De esta manera, el Merval en dólares vale un 25% de lo que valía antes de las Elecciones PASO.

Si se evalúa la dinámica de las acciones desde las PASO, éstas acumulan pérdidas que incluso superan al 80%, como en el caso de Banco Macro (85%), Galicia (83%), Edenor (82%), YPF (81%) y BBVA (80%). Las acciones que menos caen son Despegar (53%) y Telecom (60%).

De esta manera, y repitiendo el ejercicio de cuánto deberían subir para recuperar el valor previo a las PASO, las acciones que cayeron 80% deberán subir al menos 400% para volver a valores de agosto de 2019. En promedio del sector financiero, deberán anotar un avance de 300%. Las acciones que menos cayeron, en tanto, deberán firmar una suba de 120% para volver a los niveles previos a las primarias.

Mirando el valor de las acciones en el panel local, el 70% de ellas cotizan a menos de u$s 1 por acción, dando cuenta de lo bajo que están operando.

Ezequiel Fernández, head research de equity de Balanz, explicó que si bien el valor de la acción per se no dice mucho, sí lo hacen los múltiplos de valuación como Precio Valor Libros, Valor Empresa sobre EBITDA o los ratios técnicos de Valor Empresa sobre Capacidad Productiva.

“Estos múlplitos indican que la mayoría de las empresas argentina están muy baratas en términos históricos y relativos a otros países de la región. Las valuaciones actuales están por debajo de lo visto en 2008 o 2013-2014, pero todavía por encima del 2001 en muchos casos. De todas maneras, en condiciones macroeconómicas muy inestables, la valuación suele ser una señal de inversión poco eficiente para el corto o mediano plazo. El mismo argumento de lo barato del Merval podría haberse hecho en el septiembre de 2019, con resultados muy pobres. En estos momentos, es más útil mirar catalizadores específicos relativos a la macro o a la política para intentar descifrar el punto de rebote del Merval. De todas formas, históricamente han habido retornos muy favorables con un horizonte de inversión mayor a tres años para quienes invirtieron cuando Merval estuvo por debajo de los 300 puntos medido a dólar CCL tal como lo está hoy”, señaló.