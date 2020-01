Las Letes se recuperan y suben 40% desde mediados de diciembre

El mercado de Letes junto con el mercado de Lecap lograron una significativa mejora en las ultimas semanas. La letras subieron entre 35% y 40% desde mediados de diciembre. Gracias a la suba de las Letes, la tasa de interés (TIR) pasaron de niveles de entre 1400% y 1800% a comienzo de diciembre, hasta valores actuales de 180% a 140%.

Analistas ven que el potencial de mejora podría continuar, aunque dependerá de si las Letes entran o no en el proceso de reestructuración.

Los pagos de deuda realizados por el Gobierno junto con algunas medidas que cayeron bien en el mercado, permitieron ver una recuperacion en las Letes, las cuales lograron una significativa compresión de spreads, al ver caer su TIR desde 1800% a comienzo de diciembre hasta niveles de 150% en promedio actuales.

Por otro lado, el mercado descontaba que se diera un re-reperfilamiento de Letes y pese a ello, las letras lograron una importante recuperación. El Gobierno anunció el re-reperfilamiento, buscando postergar pagos por u$s 9.000 millones hasta agosto. Tras esta novedad, las letras mostraron un importante avance y extendieron la recuperación iniciada en septiembre.

Martín Saud, Senior Trader en Balanz explicó que las Letes mejoraron ya que, si bien postergaron los pagos, eso ya estaba descontado.

“Pese a que se descontaba una quita que aún no sucedió, debemos aclarar que no está descartado ya que el escenario es complicado. En el corto plazo vemos muy difícil que se normalice la curva soberana y entendemos que, aún luego de un canje, es muy probable que estos activos sigan tradeando con probabilidades de default haciendo que la curva no logre normalizarse”, explicó Saud.

Con semejante avance se abre el debate sobre si la recuperación pudiera extenderse hacia adelante. Analistas consideran que dependerá de si las Letes ingresan (o no) al proceso de reestructuración de la deuda así como también si se continúan pagando los compromisos de deuda en tiempo y forma.

Agustín Arreguy, trader de Dracma, remarcó que aun hay espacio para mejoras y, en la medida que los vencimientos se vayan cumpliendo, los precios lo van a ir reflejando.

“Puede haber una recuperación mayor, aunque creo que la pregunta clave es, si llegado el momento, estas letras van a entrar en la reestructuración o no. Creo que es el riesgo. Si lo hacen, habrá que ver cuál es la propuesta, mientras que si quedan fuera y se van cubriendo pueden tener un buen desempeño”, proyectó el especialista.

Por otro lado, Arreguy consideró que la curva va a volver a tener una pendiente normal (positiva) solo si se despeja el riesgo de reestructuración: “Creo que los precios mejoraron, incorporando una alta chance de cobro hasta marzo. El mercado cree que el Gobierno va a cumplir los pagos en pesos hasta lograr un acuerdo de deuda. Eso ayudo mucho".

Por otro lado, el avance actual colocó a las Letes en una mejor posición relativa en cuanto a sus paridades respecto de otros bonos de corto plazo, como el Bonar 20, lo que genera ciertas dudas sobre si la recuperación llegó hasta aquí o bien si puede continuar.

Alejandro Kowalczcuk, head de inversiones de Argenfunds entiende que, al comparar las paridades de las Letes con los del Bonar 20, se desprende que las letras podrían llegar a tener un trato mas favorable respecto del Bonar 20.

“Las paridades de las Letes en dólares, (que tras el último reperfilamiento pasaron a vencer el 31 de agosto), hoy se ubican en promedio en 57%, mientras que el AO20 con vencimiento en 8 de octubre cotiza a una paridad del 43%. Es decir, la paridad del bono cotiza a una paridad demasiado baja y las Letes a una demasiado alta o una combinación de ambas”, explicó Kowalczcuk.

Desde el lado operativo, el head de inversiones de Argenfunds considera que, a menos que se espere un mejor trato para los tenedores de Letes, como estrategia se podría vender las Letes y comprar Bonar 20.

Se podría arbitrar vendiendo Letes y comprando Bonar 20 a menos que el inversor crea que las Letes tendrán un mejor trato en la reestructuración de deuda, cuestión que está en duda. La duda radica en el hecho de que las Letes no tienen cláusula alguna de cross-default, es decir que podrían no pagarse en tiempo y forma (como de hecho viene sucediendo) sin disparar el default de otros bonos bajo ley local, como si es el caso de los AO20.

Por su parte, y a la hora de identificar oportunidades Agustín Arreguy planteó que existen mejores oportunidades en bonos en pesos directamente.

“Creemos que hay mayor potencial en dichos bonos, y si vamos a hacer una apuesta de este nivel de riesgo, es decir, en pesos y en deuda del tesoro, al menos vamos por donde puede haber más premio, es decir, los bonos que ajustan por Cer como el A2M2, Boncer 2020 (TC20) y el Bonte 2021 (TO21), aun a pesar de las subas que ya vimos”, señaló Arreguy.

Se esperan novedades sobre la deuda

En cuanto a la negociación por la deuda, el mercado se mantiene a la espera de novedades. Los analistas de Portfolio Personal Inversiones remarcan que se espera que este escenario de falta de novedades relacionados con la deuda cambie en las próximas semanas.

“Se espera noticias concretas sobre el avance en las negociaciones con privados y el FMI. Hablar de voluntad de pago y mostrarse abierto a negociar ayuda, pero la propuesta concreta será la que determine la realidad de qué tanto valor hay hoy en la curva de bonos. Las próximas semanas entendemos deberá ir avanzándose en noticias concretas, si lo que se busca es no perder el impulso positivo reciente”, comentaron desde PPI.

A su vez, desde la compañía remarcaron los vencimientos de deuda en lo que resta de enero son unos u$s 1.530 millones.

“Esta semana vencen u$s 95 millones (AL28 y AL36) y la semana próxima unos u$s 700 millones entre pagos de cupones de bonos denominados en euros y dólares (BIRAE, BIRAD) y Lecaps. La última semana del mes el gobierno afrontará una tanda adicional de bonos en dólares (BIRAD) y Lecaps por u$s 420 millones. Por otro lado, los pagos del mes correspondientes a organismos internacionales alcanzan u$s 315 millones", afirmaron los analistas de PPI.