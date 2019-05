Las Letes que vencen tras cambio de Gobierno pagan menos de lo esperado

El Ministerio de Hacienda colocó hoy u$s 900 millones en dos series de Letras del Tesoro en dólares (Letes). Un tercio de esa cifra fue a instrumentos que vencen luego de un eventual cambio en el Poder Ejecutivo.

El Gobierno decidió explorar el apetito del mercado por letras con vencimiento al 20 de diciembre (210 días) y emitió u$s 300 millones (todo lo que había autorizado) a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,21%. La Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA), en tanto, llegó a 6,30%.

En el mercado secundario no había precios de referencia para letras que vencieran en la segunda quincena de diciembre, por lo que era una incógnita el costo que pagaría Hacienda. Tanto en la cartera que dirige Nicolás Dujovne como entre los operadores destacaron que la tasa fue más baja de lo esperado.

El Cronista pudo averiguar que apenas un 20% de los u$s 300 millones que se emitieron a 210 días fueron a entes públicos, lo que demuestra cierto interés privado por las emisiones cuyo vencimiento excede al mandato de Mauricio Macri.

En ese sentido, Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen, sostuvo: "Para la de diciembre, con las de noviembre en 5%, era todo una incógnita. El Bonar 20 rinde 16% pero vence en octubre. ¿Cuál es la probabilidad de default en una Lete que rinde a 10 días de la asunción de un nuevo presidente frente a un bono que rinde el año siguiente? No creo que sea comparable".

Otro operador, se manifestó en la misma línea: "Salió debajo del 8% que yo esperaba. Todos los bonos posteriores al 10 de diciembre tienen otro precio... Claro que estas Letes vencen solo 10 días después de esa fecha y sería raro que defaultearan tan rápido. Tuvieron suerte de que todo voló hoy porque se confirmó que el peronismo va fracturado a las elecciones y eso favorece al Gobierno".

"El tono positivo del día ayudó. Creo que, con los riesgos que tiene la Lete larga y lo que rendían los bonos a 2020, la licitación fue buena en términos de tasa", coincidió Lucas Mieres, director de Neix.

Reapertura de corto plazo

Con el objetivo de atraer a todos los inversores, tanto los que prefieren vencimientos preelectorales como los que se animan a estirar plazos, la cartera que conduce Nicolás Dujovne también reabrió una serie de Letes con vencimiento al 26 de julio, es decir, a 63 días. En esta serie más corta colocó u$s 600 millones y pagó TNA de 4%. En este caso, la

TIREA fue de 4,07%.

El Tesoro enfrentaba un vencimiento de u$s 854 millones, de los cuales aproximadamente u$s 130 millones estaban en manos del sector público, que no renovó toda su tenencia. En los pasillos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses estaban contentos porque, pese a que renovaron menos, los inversores acompañaron al Tesoro, que pudo colocar todo lo que tenía autorizado.

De esta manera, Hacienda logró rollear todo el vencimiento y colocó u$s 46 millones adicionales, en línea con los u$s 900 millones que tenía autorizados a emitir. Recibió un total de 7719 órdenes de compra y las ofertas totales llegaron a u$s 1071 millones.

Martín Saud, senior trader de Balanz, consideró que "fue una renovación bastante exitosa" y acordó con sus colegas en que el buen humor del mercado ayudó a la colocación. Con respecto a la demanda, comentó que el interés minorista estuvo en la Lete más corta. "Las ofertas que tuvimos por la de diciembre estaban por encima de la tasa que pagó Hacienda", contó.