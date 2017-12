Las Letes pagaron menos que las Lebac y sólo recaudaron 63% de lo esperado

El Ministerio de Finanzas licitó ayer cuatro series de Letras del Tesoro (Letes) en pesos y las tasas estuvieron en promedio 300 puntos básicos por debajo de las que ofrecen las Lebac. La cartera que dirige Luis Caputo se había propuesto colocar $ 40.000 millones y recibió ofertas por más de $ 69.000 millones pero finalmente solo emitió $ 25.292 millones entre los cuatro vencimientos, es decir, el 63% de lo que buscaba.

A diferencia de las Letes en dólares, en las que el Tesoro marca una tasa en forma previa a la colocación, el debut de los instrumentos en pesos fue mediante licitación. De esta forma, la tasa que pagaron las Letes en moneda local se determinó a partir de las ofertas que los inversores marcaron en el sistema Siopel. En sentido opuesto a lo que sucede con las Lebac, la curva de rendimientos de las Letes quedó invertida, con tasas de 26,50%, 26,25%, 25,75% y 25,60% para los plazos de 91, 119, 182 y 273 días, respectivamente.

Tal como esperaba el mercado, las tasas que el Tesoro pagó ayer estuvieron unos 300 puntos por debajo de las de las Lebac. En el caso de los instrumentos a 91 días, la tasa recortó 275 puntos con respecto a cómo había salido la Lebac a 98 días en la última licitación primaria y restó 300 puntos en comparación con lo que ese mismo instrumento se operó ayer en el mercado secundario. En el contrapunto entre las Lebac y las Letes a 273 días, en tanto, el recorte de estas últimas contra la licitación primaria del Banco Central llegó a 400 puntos básicos.

Pese a que en 3 de las 4 series de Letes las ofertas superaron los $ 10.000 millones que se había propuesto el Ministerio de Finanzas, los inversores le pidieron más tasa al Tesoro. El equipo de Caputo no estuvo dispuesto a convalidar ese pedido y por eso terminó colocando menos de lo que esperaba. Así, se emitieron $ 8689 millones a 91 días (las ofertas fueron de $15.300 millones); $ 6230 millones a 119 días (con órdenes por $ 8442 millones); $ 4224 millones a 182 días (se recibieron $16.440 millones en ofertas); y $ 6149 millones a 273 días (las órdenes llegaron $ 29.072 millones).

Había mucha expectativa con respecto a esta licitación porque las Letes en pesos fueron creadas por el Ministerio de Finanzas para que las aseguradoras (a las que se les prohibió renovar sus posiciones en Lebac) pudieran invertir su liquidez de corto plazo. El argumento oficial era que las compañías de seguros debían invertir en instrumentos de más largo plazo, que coincidan con sus riesgos. Lo cierto es que en la licitación de ayer la mitad de las ofertas (muchas provenientes de afuera) fue para el instrumento más largo, que vence en septiembre. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas solo tomó un 20% del dinero que le ofrecieron a 273 días.

Fuentes del mercado comentaron que las aseguradoras prefirieron quedarse afuera de la licitación, teniendo en cuenta que las tenencias de Lebac que no pueden renovar vencen recién la semana que viene. Mientras esperan a que se extingan sus letras del Banco Central, las compañías encuentran rendimientos mejores a los de las Letes en otros instrumentos, entre los que se destacan los fideicomisos de consumo, que pagan alrededor del 30%.

Por otro lado, también se reabrieron ayer dos emisiones de Letes en dólares. Así, el Tesoro colocó u$s 900 millones con vencimiento en julio de 2018 una tasa nominal anual de 2,83% y u$s 800 millones en Letes que caducan en diciembre del año próximo y pagan un interés de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000. A las órdenes que superaron ese límite se les aplicó un factor de prorrateo de 40,78% y de 66,73% para las Letras a 210 y 364 días, respectivamente.