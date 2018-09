Las Letes en dólares de la semana que viene pagarán como mínimo 7% anual

En busca de hacer más atractiva la inmovilización de fondos en deuda de corto plazo, el Gobierno fijó una tasa mínima garantizada del 7% para las Letras (Letes) en dólares que licitará la semana que viene. Se trata de la tasa más alta que pagará por estos instrumentos desde que asumió Mauricio Macri.

En la licitación del martes y miércoles que viene, el Ministerio de Hacienda también licitará dos series de Letes en pesos capitalizables, con tasas del 2,85% y el 4% mensual.

Las licitaciones tendrán un tramo competitivo y otro no competitivo. El primero es por indicación de precio.

Para las Letes en dólares –a 196 días, con vencimiento el 29 de marzo de 2019-, el Ministerio de Hacienda estableció un precio máximo de u$s 963,77 por cada u$s 1000 de valor nominal, que implica una tasa nominal anual del 7%.

Como la tasa es mayor a medida que baja el precio, eso implica que el 7% es el piso de tasa que pagarán las Letes.

En busca de inversores

Como ya lo viene haciendo, esta licitación de Letes en dólares no tendrá la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo igual al del monto adjudicado en el tramo competitivo. Es decir que el Ministerio podrá tomar todas las ofertas que quiera del tramo no competitivo más allá de la tasa que convalide en el competitivo.

Para las Letes capitalizables en pesos (unas al 4% mensual a un plazo de 105 días, con vencimiento 28 de diciembre; y las otras al 2,85% mensual, a 196 días, con vencimiento el 29 de marzo), sí regirá la limitación de que lo adjudicado en el tramo no competitivo no puede ser más que lo adjudicado en el competitivo.

Para participar en el tramo competitivo, los inversores deben indicar el precio de suscripción expresado por cada u$s 1000 de valor nominal y $ 1.000 de valor nominal, respectivamente, con dos decimales. En el tramo no competitivo, sólo deben consignarse el monto a suscribir.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles.

La suscripción puede realizarse tanto en pesos como en dólares, al tipo de cambio mayorista oficial (Comunicación A 3500 del Banco Central) del martes que viene.