Las Letes atrajeron un quinto de lo que salió de Lebac

El Gobierno colocó ayer Letras del Tesoro (Letes) en pesos a 105 y a 224 días para las que convalidó tasas anuales del 42,23% y el 39,81%, respectivamente. Sin embargo, adjudicó sólo $ 23.089 millones, tras recibir ofertas por $ 28.877 millones de valor nominal.

La licitación de ayer no estaba prevista en el calendario original del Ministerio de Hacienda: fue anunciada al mismo tiempo que se presentaba el programa del Banco Central (BCRA) para ir cancelando el stock de Lebac. Así, cada semana que haya vencimientos de Letras del BCRA, adelantaron las autoridades económicas, habrá una licitación de Letes en pesos.

Esta semana vencían Lebac por alrededor de $ 500.000 millones. Y en la licitación de Letras del Central se adjudicaron poco más de $ 200.000 millones. La parte más grande era de los bancos, que ahora no pueden adquirir nuevas Letras del Central (sólo pueden negociarlas en nombre de terceros no bancarios), pero cerca de $ 130.000 millones que no se renovaron eran de tenedores no bancarios.

La licitación de Letes apuntaba a los inversores no bancarios que salen de Lebac. Pero las Letes sólo captaron alrededor de una quinta parte de lo que se desarmó. Parte de lo que no fue a Letes se vió en la rueda cambiaria.