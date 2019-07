Las Letes 2020 atrajeron a más inversores que las de este año

El Ministerio de Hacienda logró por primera vez invertir el interés inversor en Letras del Tesoro en dólares (Letes). Si bien la cartera que conduce Nicolas Dujovne venía priorizando las órdenes a largo plazo, esta vez logró que el monto colocado a 2020 superara lo licitado a 2019.

En total, el Tesoro recaudó los u$s 1400 millones que buscaba con dos series de Letes a 112 y 217 días. Así, renovó el 82% del vencimiento de u$s 1700 millones que enfrenta esta semana, de los cuales u$s 1050 estaban en manos de privados mientras que el resto correspondía al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses. Según pudo saber este diario, el ente previsional estaba posicionado en el tramo más largo y no pudo renovar todo el vencimiento, ya que el Tesoro ofertó menos de lo que vencía.

En total se recibieron 7331 órdenes de compra y dos tercios de las ofertas fueron al plazo más largo, empujadas por el vencimiento del FGS. No hubo posturas provenientes del exterior.

Según informó Hacienda, adjudicó u$s 811 millones en las Letes que vencen el 28 de febrero de 2020 (217 días de plazo). Pagó una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,37% y una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) de 7,48%. Las ofertas por este instrumento llegaron a u$s 1207 millones.

Por su parte, la reapertura de las Letes con vencimiento al 15 de noviembre de 2019 (reapertura a 112 días de plazo) recaudaron u$s 589 millones. Hacienda convalidó una TNA de 4,15% y una TIREA de 4,21%.

Dado que el Tesoro había anunciado que licitaría en conjunto u$s 1400 millones pero con prioridad en la asignación de posturas a largo plazo, las ofertas por la Lete a 112 días, que alcanzaron u$s 615 millones, fueron prorrateadas a un factor de 88,64%.

El costo que pagó el Tesoro estuvo algo por encima de lo que se venía negociando en el mercado secundario y de lo que habían convalidado la semana pasada para plazos similares. En ese momento había pagado 4% y 7,19% por Letes a 98 y 210 días mientras que ayer abonó 4,15% y 7,37% a 98 y 210 días.