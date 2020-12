Las Alyc quedaron en la mira por la especulación con bonos

“La normativa de la Comisión Nacional de Valores está perfecta”, advierten en el entorno del ministro de Economía, Martín Guzmán.

No se refieren a la disminución del parking de bonos para hacer dólar MEP o contado de liquidación de 72 a 48 horas, sino a lo más importante de la normativa, que se encuentra al final de todo, en el punto 5, que prohíbe a los agentes bursátiles hacer MEP o CCL con bonos de ley local, como el AL30.

“Lo de la disminución del parking lo dieron en compensación por haberles metido esta traba”, reconocen en el oficialismo.

Comparan al Alyc con el correta, que es el mayorista del dólar blue. “En el blue no tenés la figura del especulador, porque es la corredor lo que hace es cobrar una comisión por lo que compra y por lo que vende y listo. El Alyc es equivalente a la cueva, pero además de cobrar una comisión también especula. Entonces compra los bonos cuando los ve baratos y luego del parking correspondiente espera y lo trata de hacer subir, especulando para así ganar más”, detallan.

En el Palacio de Hacienda se dieron cuenta que los agentes bursátiles eran los grandes compradores de MEP y del liqui.

“Comprábamos cuando el Central nos vendía, ya le habíamos tomado el pulso, sabíamos que en la última media hora operaban, entonces comprábamos y se le vendíamos a nuestros clientes al día siguiente más caro, nos podíamos hacer 1,5% de diferencia de precio, porque las empresas por lo general necesitaban girar el exterior en las dos o tres primeras horas de cuando abre el mercado. Ahí tenés el 60% del volumen, y el BCRA no intervenía, sólo lo hacía a última hora”, confiesan en uno de los grandes brokers.

“Pero no era ninguna irregularidad”, dejan claro las alycs, que ahora tratarán de readecuarse para que el cliente operen directamente sin intermedio de ellos, aunque en realidad lo van a operar a través de una cuenta comitente.

¿Quiénes son los que más hacen dólar financiero? Byma elabora un ranking de renta fija, donde en la operatoria de bonos al menos la mitad es carry cambiario: para hacer contado con liquidación.

El ranking de más operaciones en noviembre lo encabeza justamente la Alyc presidida por el titular de Byma, Ernesto Allaria, Allaria Ledesma, con el 9,11% de market share, con el doble de participación de mercado por quien le sigue, TPCG Valores, con 4,33%.

Luego viene Neix con 4,17%, Galicia Securities con 3,7%, PPI con 3,54%, Balanz con 3,36%, Cohen con 2,32%, Banco Interfinanzas con 2,3%, Puente con 2,26% y Centaurus con 2,17% para completar el top 10.

Pero vale aclarar que no sólo se lleva por CCL, sino que también se trae. En realidad la mayor parte es neutro: lo que sube es porque hay un extra de llevar más que el traer.

Además, está la diferencia con el CCL de Euroclear que es aún mayor, ya que es una suerte de liqui mayorista.

“Eso es por haber sacado a los no residentes del mercado de cable, ya que Euroclear es la transferencia directa al exterior sin pasar por pesos. Lo usan inversores que operan principalmente no residentes y fondos de afuera. Es el dólar mayorista q se opera con bonos, que pasa directo al exterior”, explica un mesadinerista.

“Ahí no había parking, luego lo prohibieron para no residentes y colapsó la liquidez. Ahora el no residente debe operar sí o sí contra pesos. La operatoria del dólar Euroclear es un cable especial, que está falto de liquidez por la normativa del BCRA que impide la operatoria de los no residentes entre las especies C y D”, detallan en las mesas.