Lanzan los futuros de acciones en el mercado argentino

“Hace cuatro años pedimos la autorización a CNV para operar futuros de las acciones de Galicia y Tenaris, que eran las de mayor volumen por aquel entonces”, cuenta Marcos Hermansson, presidente del Mercado a Término de Buenos Aires (Matba).

En agosto pasado CNV aprobó los dos contratos, y desde Matba se pusieron en contacto con ambas cotizantes: “A Galicia le interesó de entrada, ya que opera mucho en el Merval, pero Tenaris no se mostró tan interesada, ya que en los últimos años no ha estado operando tanto volumen como antes. Esto no implica que en un tiempo le pueda interesar, por el efecto contagio”, detalla Hermansson.

¿Cómo funciona? Se operan papeles del cotizante a futuro, en el mercado del convenio de interconexión entre Matba y Rofex. Este instrumento permite tomar cobertura ante la baja de precio de una acción. Se puede puede usar el apalancamiento para tener exposición a un monto más elevado como cobertura para posiciones en acciones u opciones de Galicia.

Los potenciales usuarios son operadores e inversores institucionales, fondos comunes de inversión y todos lo que posean exposición a las variaciones del papel del Galicia.

Si marcha bien este futuro, evaluarán sacar el mismo instrumento de otras empresas del panel principal. Con Tenaris ya lo podrían estar operando; si bien desde Matba recalcan que les parece más prolijo hacer el trabajo con el cotizante, si funciona bien la de Galicia, quizás se produzca la ‘Tenarización’.

Adrián Isnardo es el nuevo gerente general de Matba. Contador Público recibido en la UBA con una especialización en finanzas, ingresó al MATba en 1998 y durante su trayectoria ocupó los cargos de subgerente contador y gerente de Administración y Finanzas. Reemplaza a Viviana Ferrari, quién se acogió a los beneficios de la jubilación.