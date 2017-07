Edición Impresa

Lanzan en Argentina el primer fondo de inversión de Bitcoins de la región El Crypto Assets Fund se crea como un fondo que invertirá u$s 50 millones en Bitcoins y otros criptoactivos. Se puede acceder como inversor minorista con un mínimo de u$s 5000, mientras que los fondos grandes pueden hacerlo desde los u$s 200.000. Planea un evento de liquidación en 2020 para el que se espera un retorno de entre tres y cinco veces el importe invertido