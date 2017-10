La venta del Patagonia al Macro se frenó por cláusula Stuart Milne

El deal se cayó por Stuart Milne". La fuente (el presidente de un banco internacional) se refiere a los u$s 1800 millones que el Banco Macro había ofrecido por el 100% del Banco Patagonia. Jorge Stuart Milne tiene un call y un put (opción de ejercer opciones de compra y de venta, respectivamente), que no tiene vencimiento, sino que son a fechas de ejercicio contable.

Banco do Brasil llamó a Stuart Milne para preguntarle si quería ejercer el put. "Vendemos juntos y vos salís conmigo al precio de venta, que será mayor al del put", fue el pacto no escrito.

Stuart Milne aceptó, pero resulta que cambió el presidente de Banco do Brasil cuando parecía estar en la recta final con Jorge Brito, dueño del Macro. Iban a aceptar la oferta inicial, pero se dieron cuenta que tenían que hacer algo con Stuart Milne: o dejaban que venda en conjunto al mismo precio o ejercían el call. Legalmente, tenían el derecho de hacerlo, pero en el directorio del Banco do Brasil se vieron ante la posibilidad de no ejercer el call y que alguien pudiera decir que tuvieran algún tipo de negocio con Stuart Milne.

Pero al mismo tiempo, si lo ejercían y no respetaban el pacto no escrito, Stuart Milne amenazó con demandar. Tenían esta encrucijada. Debían decidir si ejercer el derecho contractual o respetar el acuerdo de palabra de no ejercer el put y esperar la venta en conjunto. Pero si alguien revisaba los papeles podía llegar a dudar de por qué no ejercieron el put, ya que era una ganancia mayor para Banco do Brasil. Eso fue lo que frenó la operación.

A principios del mes pasado, el CEO del Banco Do Brasil llamó a Jorge Brito, que se fue hasta allá con la esperanza de cerrar el deal, pero se volvió enojado y sin una nueva oferta.

La cuestión que sobrevuela en el mercado es por qué JPMorgan, que tiene el mandato de venta, no previó la cláusula Stuart Milne.

Un dato no menor es que cuando Banco do Brasil compró el Patagonia se firmó por la acción a u$s 1,31, (acción que hoy está a u$s 2,70), pero Banco do Brasil tiene derecho a comprar a u$s 1,31.

En la actual composición accionaria del Patagonia, Banco Do Brasil tiene 59%, Jorge Stuart Milne 9%, Ricardo Stuart Milne 9%, Emilio González Moreno 3,35% (íntimo amigo de los Stuart Milne), provincia de Rio Negro 3,17% y mercado 16,5%.

En declaraciones a Bloomberg, Jorge Brito dijo: "Yo no decidí bajarme. Hice una oferta por lo que creía que era el precio y el banco de inversión que los representaba a ellos, JPMorgan Chase & Co, me pidió que mejorara la oferta. Hice esa mejora en la oferta, viajé a Brasil tres veces. Ellos tuvieron unos problemas como el de no haber ejercido una opción de compra que tenían para con un accionista minoritario que después no podían dar ninguna explicación. Y ya no pueden dar ninguna explicación. Eso era una dificultad para el momento que vendiesen porque algún controlador del banco les podría decir: ¿Y por qué no le ejercieron la opción de compra hace un mes a este señor y ahora este señor puede vender a prácticamente el doble? Creo que este problema fue el factor detonante por el cual no vendieron. Yo no me retiré nunca. Yo lo que les dije en su momento fue: Señores pasaron los 30 días de validez de la oferta. Y volví a viajar a Brasil para reunirme con el CEO, Paulo Caffarelli. El problema es de ellos. Mi oferta es la oferta que me pidió el banco de inversión de Nueva York que los asesora a ellos. Yo creo que ellos, Banco do Brasil, tienen algunos problemas".