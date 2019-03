La venta de dólares marcó un nuevo récord y cayó la compra de billetes

Febrero anotó un nuevo récord en la venta de billetes del sector privado y es el quinto mes consecutivo de ventas en máximos históricos.

En total, los privados se desprendieron de u$s 3186 millones, es decir, u$s 93,5 millones más que en enero y u$s 1926 millones más que en el segundo mes del año pasado. En la comparación interanual, las ventas de billetes crecieron un 152% con respecto a febrero de 2018.

Pese a las fuertes ventas, el saldo del neto sector privado fue comprador por u$s 621,4 millones ya que las adquisiciones de billetes en febrero fueron de u$s 3807 millones, es decir, u$s 577,6 millones menos que el mes previo. No obstante, el saldo comprador fue la mitad de los u$s 1293 millones que se compraron en enero.

Fuente: BCRA​​​​​

Los datos pertenecen al Informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios publicado por el Banco Central (BCRA). Allí, la entidad que conduce Guido Sandleris discrimina el resultado de billetes por sector.

Mirá también La salida de divisas por turismo cayó a casi la mitad respecto de un año atrás Los argentinos gastaron u$s 574 millones en febrero en viajes y otros gastos con tarjeta. Un año antes habían alcanzado los u$s 1025 millones. El saldo de cuenta corriente fue superavitario por segundo mes consecutivo, el mayor saldo positivo desde enero 2016

En el caso de las "personas humanas", el organismo destacó que luego de incrementos por dos meses consecutivos, en febrero, la demanda neta de moneda extranjera "mostró una reducción, que se explicó principalmente por la contracción de las compras netas de billetes para atesoramiento".

El informe agregó que, en términos interanuales, las compras netas de individuos sumaron u$s 950 millones en el mes, lo que significa una disminución de 55% con respecto a lo observado en febrero de 2018.

El reporte argumentó que el resultado se explica tanto por menores compras brutas (u$s 1169 millones) como por mayores ventas brutas (u$s 663 millones).

La cantidad de individuos que vendieron billetes en el mercado de cambios se volvió incrementar en febrero con relación al mes previo. Mientras que en enero 600.000 personas habían ofrecido sus dólares, en febrero fueron 660.000 las personas que realizaron este tipo de operaciones. En relación al segundo mes de 2018, el incremento de vendedores fue de 75% ya que el año pasado 380.000 personas habían vendido sus billetes. Las ventas brutas per cápita alcanzaron los u$s 1025.

Fuente: BCRA

"Por su parte, la cantidad de personas que compraron billetes a través del mercado de cambios disminuyó en unos 350.000 clientes con respecto a enero de 2019, totalizando 920.000", añadió el informe del BCRA. Las compras brutas per cápita fueron de u$s 1286.

Tal como se desprende de la información de compras y ventas de billetes per cápita, las operaciones con billetes de individuos se concentran en los estratos de menor monto. En febrero, el 69% de las ventas brutas y el 67% de las compras brutas fueron realizadas por personas que operaron por menos de u$s 10.000.

Fuente: BCRA

Por el lado de los inversores mayoristas, que el informe del BCRA clasifica como "Inversores institucionales y otros" (residentes y extranjeros), tuvieron un resultado prácticamente neutro en operaciones con billetes, en línea con lo observado en enero. No obstante, el reporte señala que mostraron niveles de compras y ventas brutas por un total de u$s 1600 millones en cada caso.