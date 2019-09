La trastienda de cómo el BCRA le puso freno a la ganancia del rulo con el dólar

“Opero sólo con clientes conocidos y calificados”, respondió antes de conocerse las medidas el dueño de una sociedad de bolsa. El mensaje iba dirigido a los novatos que buscaban abrir cuentas y tratar de hacer la ganancia con el ‘rulo’ del dólar, comprando divisas y luego revendiendo bonos.

Por la tarde, el Banco Central (BCRA) decidió salir a frenar esto, con una resolución de su directorio que obliga a los inversores a conservar los dólares comprados en bancos durante cinco días antes de invertir en bonos, con el objetivo de hacer más riesgosa la operación.

“A los kirchneristas les costó un año entender que el dólar MEP y el liqui no toca reservas ni nada, sino son cruces, blancos y legales”, destacó.

Antes de adoptada la medida los rumores invadían el mercado. Desde otra Alyc advertían que los bancos del exterior ya estaban restringiendo el CCL y el rulo CCL-MEP: “El problema no son los bancos de acá, sino los de afuera donde hacés el canje. Hay algo que se llama perfil transaccional y ahí surgen los problemas por elusión cambiaria. Problemas hubo y hay, por eso la brecha entre cable y MEP. Había bancos que ya habían suspendido la operación MEP-CCL, para limitarse a hacer solamente pesos-MEP y pesos-CCL”.

“Los bancos lo frenaron porque era un rulo terriblemente bueno y estaba en exceso. Ahora viene la etapa de parking de títulos para abastecer al mercado cuando lo necesite para giro, pero hay que prestar atención, porque hay mucha elusión de por medio”, completa el bróker, quien ya señalaba que el CCL y MEP se hacían tranquilamente, pero el rulo en dólares especie MEP versus especie CCL fue el que algunos ayer ya habían parado.

El BCRA busca frenar el drenaje de reservas

Operadores explican que notaban elusión de cambio excesiva: “Es el arbitraje entre dólares por una paridad distorsionada en MEP como motivo del rulo. El AY24D paga mucho mejor que el AY24C, entonces compran C y venden D acá. Ese rulo que es netamente en dólares, cable-MEP, hace que aumente tu tenencia de nominales de título, un arbitraje perfecto, pero había bancos que ya lo habían frenado. Tiene lógica, ya era una locura. Lo hicieron a modo de precaución, por el exceso de operaciones de cable que activan alarmas de elusión cambiaria".

Rumores que circulan en la City dicen que la AFIP estaría monitoreando esta situación y podría mandar una carta a quienes no puedan justificar su adquisición de divisas de acuerdo a sus ingresos declarados. De última, si bien algunos podrían justificar que sólo compraron u$s 500 y luego hicieron 20 veces el rulo hasta llegar al cupo de os u$s 10.000, ya estarán con la inspección adentro.

Ahora, el rulo se podrá hacer menos veces, ya que con la nueva normativa del BCRA no se podrá hacer el rulo 20 veces al mes partiendo solo con u$s 500, hasta llegar al cupo de u$s 10.000 mensuales.