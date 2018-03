La tasa de los bonos del Tesoro volvió a subir y superó los 2,50%

Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años cayeron ayer en un día de euforia de las bolsas globales, por lo que su tasa volvió a escalar hasta superar los 2,50%. Considerados activos de refugio, reaccionan así a las expectativas de que el presidente estadounidense Donald Trump empuje la actividad económica interna y también a la inflación de su país. La Argentina se había apurado a colocar u$s 7000 millones a 5 y 10 años de plazo la semana pasada, justo antes de la asunción del mandatario norteamericano, para evitar esta escalada prevista por varios analistas.

Ayer el rendimiento de los bonos americanos subió tanto como 5,2 puntos básicos a 2,514%, su nivel más alto de esta semana, lo que reafirma su tendencia a la volatilidad durante este año. El buen humor del mercado de acciones hizo que el Dow supere su marca histórica de 20.000 puntos, lo que a su vez provocó una baja la demanda de activos de refugio, como el bono del Tesoro y el oro, que ayer cerró por debajo de los u$s 1200 la onza.

Fue la mayor suba en seis semanas para la tasa que es referencia para los costos de endeudamiento de todo el mundo. Antes de la sorpresiva victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, la tasa del bono a 10 años estaba en 1,77%. El resultado del comicio la disparó de inmediato por la expectativa de que el ambicioso plan de infraestructura, estímulo del mercado interno y aumento del gasto público aumente la inflación.

La Argentina logró emitir la semana pasada u$s 7000 millones en bonos en dólares. A cinco años se emitieron bonos por u$s 3250 millones, con una tasa de interés del 5,625%. A 10 años se lanzaron otros u$s 3750 millones de dólares, a una tasa de interés de 7%. La colocación se realizó el jueves pasado, y en ese momento la tasa del Tesoro americano a 10 años estaba en 2,3%.

Estimaciones de operadores locales señalan que, si por ejemplo la tasa a 10 años alcanza el 3%, los bonos locales deberían mostrar un rally pronunciado en sus tasas.

Los bonos más largos serían los más castigados y por ello es que el Bonar 2046 podría pasar de rendir de los 7,56% a 8,66%, con una baja de precio de 16%.