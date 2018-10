La suba del dólar se consolida: se vende a un promedio de $ 37,36

El dólar mayorista, el que operan los grandes jugadores y determina el valor de las pizarras de los bancos, abrió en alza. Aunque el arranque fue tímido, un avance de 5 centavos respecto del cierre de ayer en $ 36, de poco se fue consolidando la tendencia, hasta operar en un pico de $ 36,50. A poco del cierre, se encuentra en torno a $ 36,40.

En sintonía, el dolar de las pizarras del Banco Nación abrió a $ 37,10, valor en el que permaneció a pesar de que la cotización del mayorista se consolidaba en terreno positivo. En tanto, el promedio de las pizarras se encuentra en $ 37,36, 25 centavos más caro que el precio de cierre de ayer.

Entre los expertos todavía preocupa el destino de los pesos que sobraron de la licitación de Lebac de ayer: los $ 120.000 millones que quedaron disponibles en las cuentas de los grandes inversores.

"Está con ganas de subir algo más parece", comentó un operador de una mesa de dinero en off the record. A su vez, la misma fuente agregó: "Debería subir algo hoy por la cantidad de pesos que quedaron disponibles. Son $ 120.000 millones de la Lebac y unos $ 12.000 de las Leliq. Como no entraron y se vencieron, hoy la cuenta comitente tiene los pesos acreditado. Ahora les toca a los inversores tomar la decisión, meterte en otra opción en pesos o rajar al dólar o bonos"

Mirá también La Bolsa porteña cede presionada por la caída de acciones bancarias La Bolsa porteña abrió la rueda con una caída de 1,50% ante selectivas tomas de ganancias, encabezada por la línea negativa de acciones del sector financiero.

Por su parte, Claudio García, operador de Oubiña Cambios dijo: "Con estas tasas no se quién entraría al dólar. Es una opinión muy personal. Me parecería que hay que seguir colocando pesos, con estas tasas, pero habrá que ver cuándo empezarán a bajar; ahí sí va a reaccionar el mercado de dólar".

Ayer el Banco Central (BCRA) pagó 57% para renovar apenas algo más del mínimo de $ 100.000 millones que se había autoimpuesto en la licitación de Lebac, pero también porque la autoridad monetaria mantuvo a raya la cantidad de dinero en circulación a través de su colocación diaria de letras de Liquidez (Leliq). El BCRA adjudicó $ 132.119 millones, con lo cual no llegó a renovar los $ $143.104 millones que vencían en el día y terminó inyectando dinero al sistema. La colocación se cerró a una tasa promedio de corte del 72,198%, 20 puntos básicos por encima del costo que pagó el viernes pasado.