La suba de tasas de bonos del Tesoro de los Estados Unidos afecta a los títulos locales

La tasa los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años alcanzó su mayor nivel desde mayo pasado al colocarse en 2,42%, tras una suba de 15 puntos básicos en los últimos 10 días y un avance del 6% desde el 13 de octubre a la fecha. Sin embargo, la recuperación toma mayor consideración si se amplía el rango de análisis ya que la "10Y" como se menciona en la jerga a la tasa a 10 años muestra un avance desde comienzos de septiembre, pasando de 2,03% hasta los valores actuales. Este rally implica una suba de 19% y de 39 puntos básicos.

El rally es importante y, si bien en una primera instancia pareció no generar impactos en los bonos locales, en las última ruedas la renta fija local inicio un recorte. El Bonar 2026 se debilita un 1,8% desde los máximos de la última semana mientras que la parte larga de la curva soberana ajusta un 2,6% en el mismo período. El bono centenario y el Bonar 2046 pierden entre 25 y 22 puntos básicos respectivamente.

Las definiciones sobre el próximo presidente de la Fed pueden generar mayor volatilidad en la tasa americana y provocar debilidades en los activos locales. Dado el resultado electoral y el clima de negocios positivo a nivel local, el factor externo luce como el de mayor riesgo siendo la evolución de la tasa la variable clave en las próximas semanas y meses para los bonos argentinos.

Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment destaca que "en primer lugar creo que la tasa de 10 años americana no debería estar donde está ya que la economía del mundo anda bien. Por ejemplo, si vemos al último dato de suba de salarios de EE.UU. de septiembre dio 2,9% y se nota que empiezan a haber atisbos inflacionarios. Igualmente hay que resaltar que la acumulación de reservas de países asiáticos hace que compren este tipo de instrumentos y esa estrategia te lleva las tasas hacia abajo". A su vez, el economista destaca que "si bien Yellen está subiendo la parte corta de la curva americana, vemos que no sube la parte larga y, dados los datos económicos, ese proceso debería revertirse en algún momento. La buena noticia de esta suba de tasas es que se da también porque el mundo anda bien y hay crecimiento y vemos que podemos enfrentar escenarios de volatilidad en bonos de emergentes y sobretodo en la parte larga la curva".

Chialva cree que hay que ser cautelosos con los bonos de más largo plazo y que, idealmente, en este escenario hay que concentrarse en la parte corta de la curva local. Como alternativa el analista considera que se pueden armar estrategias como tener una parte de la cartea en el tramo corto y otra parte en el tramo medio-largo. "Aplicando este tipo de estrategias lograríamos tener un promedio en la cartera que da más que la panza de la curva. El bono centenario tiene ya otros riesgos asociados", destaca el analista.

Como riesgo internacional, Chialva señala que "el cambio de Janet Yellen (a quien se le termina el mandato) es un riesgo sobretodo porque se vislumbra que Trump estaría nombrando un sucesor más proclive a subir la tasa mas rápido, con lo cual creo que el mercado tiene incluido en los precios una suba de tasas pero no a alguien agresivo en la suba".

Damián Zuzek, Head portfolio Manager SBS Fondos coincide en que la tasa de EE.UU. ha estado subiendo desde septiembre a la fecha y resalta que el fondo SBS Crecimiento FCI aplica una estrategia de cobertura ante el riesgo de un rally en las tasas de EE.UU. Esto lo hace a partir del posicionamiento de activos que ganan cuando sube la tasa del tramo largo de EE.UU. "Esta estrategia la llevamos a cabo mediante el posicionamiento en ETF (Exchange Traded Funds). No es una inversión de buy and hold y lo que hacemos es incrementar o reducir la posición del mismo a partir del riesgo que percibimos de una suba de la tasa americana". A la hora de dar detalles sobre la apuesta que hacen al aplicar este tipo de coberturas, Zuzek agrega que "lo que en realidad buscamos apostar es a una compresión pura del spread del riesgo argentino. La estrategia global se basa en la compra de deuda argentina en el tramo largo a la vez que apostamos a la baja de los bonos del tesoro americano mediante ETF (TTT) y de esa manera neutralizamos el riesgo de suba de tasas de EE.UU. En un mundo de normalización monetaria, el riesgo de suba de tasas internacionales siempre está latente y por eso vemos conveniente llevar adelante estas estrategias". Respecto del potencial adicional que le ven a la compresión de tasas locales, Zuzek considera que "si nos comparamos con las tasas de la región aun vemos un potencial adicional, a pesar de que gran parte del recorrido ya está hecho".

Por su parte, Federico Furiase Director de Estudio Bein / Eco Go y Profesor en la Maestría de Finanzas en UTDT agrega que "con el escenario de tasas bajas en la curva de de bonos del Tesoro y la expectativa de construcción de capital político de Cambiemos para pasar por el Congreso las reformas estructurales, me sigue gustando como tendencia la duration y la convexidad de la parte larga de la curva hard dollar de los bonos locales para aprovechar una compresión de spreads adicional. De todas formas, el escenario no está exento de alguna presión al alza en las tasas largas de EE.UU. consistente con un empinamiento de la curva americana que impacte en el tipo de cambio y en los bonos largos locales con precios más sensibles al riesgo de tasa".