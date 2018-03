La suba de tarifas y la recuperación del crudo sostienen al Merval pese al temblor chino

El Merval sumó ayer 1,2%, impulsado por la buena performance de las acciones eléctricas, que siguen en alza por el incremento de tarifas; y la de las petroleras, que crecieron por el repunte del precio del crudo.

De esta manera, la bolsa local volvió a desentenderse de las caídas de otros índices internacionales. En China, Shangai trastabilló casi 3% mientras que en Europa, las bajas fueron de hasta 3,5%. En cambio, Wall Street también se benefició del avance del petróleo: sus bolsas ganaron un máximo de 0,8%. El Dow Jones y el S&P500 terminaron con saldos positivos de 0,8% y 0,55% cada uno.

Tal como habían anticipado los especialistas, las acciones del sector eléctrico siguieron subiendo. Si bien la ronda previa ya había saltado 4,2%, Edenor trepó ayer otro 4%, saldo con el que lideró la rueda. Las escoltas fueron YPF y Pampa, por sus avances de 3,7% y 2%, respectivamente.

"Con la llegada de Macri a la presidencia, los inversores dieron por hecho que la suba de tarifas iba a ser inmediata, pero como eso no sucedió, los precios cedieron. Finalmente, el mercado entendió que el Gobierno tenía un timing distinto. Lo que se celebra es que, pese a que fue más tarde de lo esperado, llegó la quita de subsidios", comentó el economista de Inversor Global Nery Persichini.

El total negociado en acciones ayer fue $ 256 millones, una cifra que supera en $ 100 millones el promedio de enero. YPF fue el papel más operado, con $ 52,6 millones (20,5% del total).Otro papel que sobresalió ayer fue Petrobras Brasil, ya que se operaron $ 42,5 millones (16%). Asimismo, lo llamativo fue su volatilidad: llegó a dispararse un 10% y a perder 1,1% en la misma rueda, para luego terminar 0,66% arriba.

El operador de Mayoral Rubén Pasquali señaló que la petrolera se catapultó hasta un 13% en Brasil y un 12% en los Estados Unidos. Ya es algo habitual para los inversores que esta acción se mueva en puntos extremos. Desde que se conoció el escándalo de corrupción que los precios se guían por cuestiones políticas y no por los fundamentos de la empresa. No obstante, el alza del petróleo también favorece a la tendencia alcista de los últimos días.

Ayer el crudo de Texas, el WTI, aumentó un 2,85% y cerró en u$s 33,22 el barril, mientras que el Brent, de Londres, subió 2,4% a u$s 33,89 el barril, debido a rumores sobre un posible recorte en la producción de petróleo.

De todas formas, el cierre de las distintas versiones del oro negro no representan lo que sucedió en la rueda, ya que tanto el WTI como el Brent saltaron un 8%, hasta alcanzar precios de u$s 35 y u$s 36 en cada caso. La noticia que provocó el entusiasmo inversor fue el anuncio de un funcionario ruso, que sostuvo que Arabia Saudita había propuesto un recorte de hasta un 5% de la producción de los países petroleros. Pero los precios se desinflaron después de que delegados de la OPEP indicaran que no habían escuchado aún estos planes y que Arabia Saudita no había propuesto recortes.

Tras varios días de oscilación, Wall Street celebró la recuperación del petróleo y los resultados positivos de Facebook (Ver Pág. 12). "Esto compensó la cautelosa visión del miércoles de la Reserva Federal", expresó Gustavo Ber, de Estudio Ber, en su informe diario.

Precisamente por la preocupación que mostró la Fed por la economía mundial es que cedieron las bolsas de China y Europa. "Por cuestión de horarios, tuvieron que procesar ayer el comunicado de la Fed, además de que hay en el mundo una sensación de una economía que se desacelera", dijo el operador de Mayoral.