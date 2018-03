La soja tocó máximo de seis meses por temor a una menor oferta Argentina

Las inundaciones en Argentina complicarían la cosecha de la soja y el mercado de Chicago ya comenzó a descontar con un alza en los precios. Por otro lado, la caída abrupta en el precio del petróleo y la leve recuperación en el valor del dólar estadounidense generan presión en el valor de los cereales.

La soja avanzó hoy un 0,5% a u$s 395 la tonelada, un máximo en seis meses. Por su parte, el futuro de soja marzo termina el día en u$s 394,97 la tonelada, aumentando u$s 2,11 respecto al ajuste del día anterior.

Los futuros de soja en chicago terminan el día en alza por las inundaciones recientes en Argentina, que muy probablemente ajustarían a la baja la producción de soja en el tercer principal productor a nivel mundial, según informó la consultora Granar.

A su vez, brindaron soporte a la cotización de la oleaginosa –y para el maíz- los dichos de Scott Pruitt, el funcionario electo para conducir a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), quien afirmó hoy que honraría la intención del programa de los biocombustibles de la EPA y descartó realizar cambios en el mismo.

El maíz perdió un 0,1% y cerró en u$s 143,70 la tonelada. Por su parte, el futuro de maíz con vencimiento en marzo termina el día en u$s 143,20.

El futuro de maíz terminó el día en leve baja producto de toma de ganancias, luego del abrupto aumento en el precio el día de ayer, donde llegó a tocar máximos de tres meses.

El trigo bajó un 0,6% hasta los u$s 158,37. Por su parte, el trigo blando marzo termina el día en u$s 158,36, disminuyendo 0,92 centavos de dólar respecto al cierre del día de ayer.

Con respecto al ámbito internacional, destacó Granar, la agencia marroquí de granos informó el día de hoy que otorgó licencias para importar 390.000 toneladas de trigo blando de la Unión Europea en una licitación celebrada en el marco de un contingente arancelario preferencial anual.

En licitaciones separadas por aranceles reducidos que cerraron el martes, la ONICL otorgó 359.998 toneladas de importaciones de trigo blando de los Estados Unidos, pero no compró trigo duro estadounidense -después de no haber recibido ninguna oferta-.