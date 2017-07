La soja aumentó por preocupaciones climáticas en EE.UU.

Los precios de los granos cerraron en terreno positivo en el Mercado de Chicago, a raíz de la preocupación que generan las áreas con escasa disponibilidad hídrica en las zonas agrícolas de los Estados Unidos, principalmente en los campos de Iowa,

Gran parte de las subas se sustentan en la entrada de fondos inversores que ajustan "la prima climática" según las percepciones que tenga el mercado de acuerdo a los rendimientos esperados.

El precio de la tonelada de soja aumentó u$s 5,32, un 1,48 por ciento, y cerró a u$s 377,36. En tanto, el precio de la tonelada de maíz se incrementó u$s 3,35, un 2,21%, y concluyó a u$s 159,34.

"Continúa la escala en los mercados de soja y maíz tras la actualización de los mapas de sequía en los Estados Unidos", explicó en un informe la corredora de granos Zeni.

El precio de la tonelada de trigo subió u$s 1,01, un 0,95%, y terminó a u$s 185,10.

Según la corredora de granos, "se hace más marcada la diferencia entre las regiones del este y oeste de las zonas agrícolas".

"Se mantiene el frente cálido de alta presión en estas regiones hasta el fin de semana y reaviva las preocupaciones por el desarrollo de los cultivos en EE.UU.", añadió el trabajo.

La agencia NOA actualizó las regiones con requerimientos hídricos confirmando una leve expansión de los focos de sequía.

"A medida, que transcurre el verano boreal, las condiciones secas tienden a deteriorar el crecimiento de los cultivos y elevan el consumo de los perfiles en suelo", añadió.

“En Iowa destacamos un incremento de los focos en categoría sequía moderada que pasaron a representar el 22,2%, respecto al 16,2% observado la semana anterior, mientras que el 36,1% se ubican bajo la denominación de sequía leve, en comparación con el 31,3% previo. El hecho de que no se aguarden lluvias significativas, se apuesta a una expansión de las áreas afectadas”, explicó el trabajo.

Según Zeni, la relevancia de los campos de Iowa reside en que concentran el 18% y 15% de la producción de maíz y soja, respectivamente.

"Por otro lado, la franja este del medio-oeste cuenta con patrones de humedad aceptables y no se ven amenazados por la ausencia de precipitaciones en los pronósticos. Se trata de los estados de Wiscosin, Indiana, Ohio, y Kentucky.

"Siguiendo en el medio–oeste, también se evidencia un aumento del déficit hídrico en los estados de Minnesota, Illinois y Missouri, aunque estos dos últimos sólo presentan requerimientos leves”, detalla el informe.

Por otro lado, la situación en la región de planicies es más preocupante.

“Hacia el norte se ampliaron nuevamente los focos de sequía y se evidencia un pasaje de hectáreas de la categoría sequía moderada a sequía extrema”, precisó Zeni.

“También aparecieron áreas con situación de sequía excepcional (la más grave) que abarcan al 6,4% de los lotes de Dakota del Norte. Además, se expandieron las zonas con necesidades de agua en las regiones de Kansas, estado tradicionalmente triguero”, completó.