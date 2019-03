La salida de divisas por turismo cayó a casi la mitad respecto de un año atrás

Los datos de gastos de turistas argentinos en moneda extranjera reflejan en forma casi perfecta la caída en la capacidad adquisitiva de los viajeros como resultado de la devaluación del peso. Pero los gastos de turistas extranjeros en el país todavía no repuntan de una manera similar.

El ítem fue clave para que el saldo de la cuenta corriente del balance cambiario -el flujo de entrada y salida de divisas por intercambio de bienes y servicios- terminara el mes con un superávit de u$s 448 millones, la cifra más grande desde enero de 2016. El saldo de cuenta corriente es, si se quiere, un indicador de la vulnerabilidad del país a shocks externos.

El mes pasado los argentinos hicieron compras brutas de dólares por "viajes y otros pagos con tarjeta" por u$s 574 millones según datos del "Informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" de febrero publicado ayer por el Banco Central.

Supone un retroceso del 44% en las salidas de divisas por este concepto en comparación con mismo mes del año pasado, mientras que entre el inicio de febrero de 2018 y principios de mismo mes de este año el peso se devaluó 47,35% frente al dólar estadounidense.

Los datos no reflejan en forma perfecta la demanda de dólares por turismo, porque el concepto de gastos con tarjeta en moneda extranjera incluye también compras de servicios y bienes online hechas desde el país en webs del exterior. Sin embargo, son el indicador más cercano de cómo se mueve una de las ventanas que más salida de dólares le generó a la economía hasta la abrupta corrida contra el peso del año pasado.

Desequilibrio

La caída en los gastos de argentinos en el exterior no fueron acompañadas, sin embargo, por un repunte similar en la entrada de divisas por la llegada de turistas extranjeros dado el abaratamiento de la Argentina como destino. Llegaron a u$s 188 millones en febrero, un aumento del 11% respecto a mismo mes del año pasado.

En 2017 los argentinos gastaron u$s 10.577 millones por este concepto, frente a ingresos por gastos de turistas que visitaban el país por u$s 1955 millones en el mismo período. En 2018, año de la crisis de balanza de pagos, los gastos de turistas habían llegado a u$s 8432 millones, mientras que lo que entraba por visitantes extranjeros al país había sumados u$s 1920 millones.

Ese desequilibrio se está achicando a toda velocidad como resultado de la devaluación del peso, en los dos primeros meses del año cae casi a la mitad. En enero y febrero la salida de divisas por turismo cayó 44,63% interanual, mientras que los ingresos de divisas por turismo receptivo treparon casi 5% interanual.