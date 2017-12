La reforma a la Ley de Mercado de Capitales se postergó para febrero

La Ley de Mercado de Capitales (bautizada como Ley de Financiamiento Productivo, para tener un nombre más marketinero) debía haberse aprobado anteayer en Comisión del Senado, para pasar al recinto y convertirse en Ley el miércoles próximo, luego de la media sanción de Diputados.

"Pero no se va a poder tratar hasta febrero por el ambiente delicado. Ante la fragilidad general optamos por asegurar lo esencial, que era impuestos y presupuesto. Podría tratarse el 20 de febrero y reglamentarse antes del 1 de marzo", confirmó a este diario una alta fuente del oficialismo.

Gustavo Cañonero, partner de SBS, confirma que esto no es una buena señal para la City, "porque sigue dilatando algo que el mercado financiero necesita y espera. De todas maneras, para ser justos, hay que resaltar que las otras reformas son también prioritarias y parecieran ser más controvertidas que la del mercado de capitales. Así que mientras el retraso no signifique más que una limitación técnica para tratar tantos temas en tan corto tiempo, no me imagino una reacción mala ni nada parecido. Hay que mantener la fe".

Sin embargo, Sebastián Maril, de Reseach for Traders, señala que el dólar sube en el corto plazo: "Después del lunes, el Gobierno tiene poca capacidad de maniobrar, por lo que recomendamos a nuestros clientes dolarizar carteras desde el miércoles pasado".

Federico Pérez, portfolio manager de Axis, coincide en que el mercado tenía muchas expectativas de la reforma y espera avanzar rápido en su aplicación: "Habría que ver cuales serían las objeciones que quieren discutir, pero esperemos que salga de una vez".

Entretelones con la CNV

En realidad, lo que a los operadores más les importa es qué sucede con las resoluciones 708, 709 y 710 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las cuales se supone que entrarán en vigencia en marzo de 2018.

Si bien las mismas trajeron buenas noticias, porque dieron el marco legal para firmar IBs (introducer broker) con brokers del exterior y dan origen al AAGI (agente asesor global de inversiones), que se trata de una figura interesante, que aún así generó descontento.

"El descontento se generó porque se le quita facultades al Agente Productor (AP), como por ejemplo pasar órdenes o administrar cartera, lo cual lo transforma en un mero presentador de clientes, como era antiguamente el AP cuando estaba bajo la órbita del Mercado de Valores", dicen en las mesas.

La CNV invita a los AP a que se transformen en AAGI, pero para ello tienen que constituir una sociedad anónima y eso provoca una serie de costos que según el tamaño de cartera de los AP, les complica mucho el negocio.

"Paralelamente a los ALyC (agentes de liquidación y compensación) se les quita también la facultad de administrar carteras, lo cual es algo inconsistente porque el ALyC tiene más patrimonio y en general más recursos humanos que los que tendría un AAGI", se quejan.

De acuerdo a trascendidos,La CNV se mantendría dura con la redefinición del AP, pero podría flexibilizar su postura en la redefinición de atributos del ALyC y en la fecha de entrada en vi-gencia de los resoluciones.