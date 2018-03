La provincia de Buenos Aires colocó deuda por u$s 1250 millones al 9,37%

La provincia de Buenos Aires colocó ayer u$s 1250 millones en el exterior bajo legislación Nueva York, a ocho años de plazo, a una tasa de 9,375%. En un contexto de default selectivo del soberano, pero de preacuerdo con los holdouts, la provincia obtuvo ofertas por más de u$s 3700 millones, casi tres veces el monto aceptado.

Tras la emisión del bono - que tendrá amortizaciones en los seis, siete y ocho años - el equipo económico de María Eugenia Vidal buscó anticiparse a la gran emisión que hará el gobierno nacional en las próximas semanas, con el objetivo de conseguir financiamiento para inversión pública en infraestructura.

De hecho, esta es la primera emisión llevada a cabo por un emisor argentino en esta nueva etapa. "Tenemos un programa financiero anual y fuimos a buscar entre u$s 500 y u$s 1000 millones según el programa. Vimos apetito y ahora una ventana de oportunidad antes de la Nación y por eso emitimos un poco más. A lo largo del año existe la posibilidad de emitir en el segundo semestre sin apuros y cuando veamos una oportunidad", dijo a este diario Hernán Lacunza, ministro de Economía de la Provincia.

De acuerdo a la administración actual, la tasa es la más baja que pagó Buenos Aires en emisiones internacionales en dólares de su historia. Si bien el cupón del bono es del 9,125% el rendimiento para el inversor es del 9,375% porque se colocó levemente debajo de la par, lo cual es usual, explicaron fuentes del mercado. Esta tasa se encuentra 148 puntos básicos sobre el Bonar 2024.

La última vez que Buenos Aires colocó deuda en el exterior fue a mediados del año pasado, cuando el gobierno de Daniel Scioli licitó títulos públicos por u$s 500 millones a 6 años, con un rendimiento del 10,25%. El rendimiento del bono se cerró 100 puntos sobre el rendimiento del Bonar 2024 - aunque este bono es a más largo plazo.

"El no haber esperado a que bajara la tasa tiene que ver con la discusión respecto a cuánto más puede bajar el riesgo argentino, que no tiene tanto para caer en lo inmediato, respecto al riesgo fiscal. A su vez, la oferta de bonos nacionales va a tener claramente un efecto de ‘desplazamiento’ de los que quieran emitir", dijeron desde el mercado.

De acuerdo a Marcos Wentzel, director de Puente, la tasa está por debajo de la curva de rendimientos que cotizan hoy los bonos de Buenos Aires del mercado secundario.

"La transacción muestra la gran demanda que hay por el crédito argentino, entendiendo que la Provincia paga un diferencial con el soberano. Todavía no cerraste la instancia del acuerdo con los holdouts. Si bien parte está descontado por el mercado, el comparativo está en ver lo que rinde el resto de la región, con lo cual tenés margen para que la tasa baje", dijo Wentzel.

Desde el mercado sostienen que el bono fue sin duda atractivo para los inversores, lo que explica la fuerte demanda que obtuvo la Provincia, que quedó concentrado en manos de inversores del exterior.

"Es un bono atractivo para comprar, claramente. Ahora, lo que esto pone de manifiesto es la necesidad imperiosa de mayor ajuste fiscal del gobierno nacional y un aumento de reservas para contener la inflación. Es una tasa alta, pero no es una cuestión de la Provincia. La tasa que impone el soberano es alta", sostuvo Marcos Buscaglia, ex economista jefe para América Latina de Bank of America y director de la consultora Alberdi Partners.