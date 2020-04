La propuesta de Guzmán significa pocas ganancias para bonistas y tendrá que seguir negociando

Ya presentado la oferta de reestructuración, la clave pasará por determinar cuál es la tasa de interés de los nuevos bonos (exit yield). Analistas estiman que dicha tasa rondará el 10% al 12%, aunque advierten que luce muy difícil que sea del 10% o menor. Para los bonos ley Nueva York, el potencial de ganancia sería de entre 6% y 29%. Incluso en algunos casos, la propuesta implica una perdida adicional al valor presente. Dado que los bonos ley local estuvieron mas castigados, la ganancia potencial sería mayor. Aún así, para los analistas, dado estos cálculos, el Gobierno tendrá que seguir negociando.

Sobre la tarde del viernes, se conocieron los detalles de la oferta de reestructuración de deuda del gobierno. De esta manera, se inicia el proceso de negociación entre los acreedores y el Gobierno a fin de que Argentina caiga por novena vez en un escenario de default . Dada la propuesta y suponiendo distintas exit yields, el potencial de suba de los bonos ley Nueva York es del 20% y de 45% para los bonos ley local. La oferta de Guzmán no otorga ganancias significativas para los acreedores por lo que no queda asegurado de que estos se vean tentados a entrar al canje.

La clave en el exit yield

Los cálculos para determinar el potencial de suba de los bonos de frente a la propuesta y considerando el valor actual de los mismos fluctúa en base a que tasa de interés de exit yield se toma en cuenta. Dada la fuerte suba de las tasas de los bonos de alto rendimiento y de emergentes recientemente, desde el mercado ven difícil que el Gobierno pueda tener un exit yield del 10%, es decir, la tasa de los nuevos bonos que se emitan a partir del canje de deuda que resulte de la reestructuración.

De hecho, las estimaciones están más cercanas a que el Gobierno pueda tener un exit yield más cercano al 12% e incluso al 14%. El problema es que si el exit yield de los bonos es más alta, el valor presente de los bonos es menor y por lo tanto, la ganancia respecto del valor actual de los bonos es menor. Esto hace que la oferta sea menos atractiva para el acreedor a que acepte la propuesta y eleva las chances de que la negociación se trabe o no avance y crezcan las chances de ver un default.

Según los cálculos llevados a cabo por los analistas de BAVSA, en base al cierre de los bonos en dólares ley extranjera del viernes, la propuesta de canje anunciada por el Ministerio de Economía significaría una ganancia promedio del 29,26% con exit yield del 10% y del 5,9% promedio con exit yield del 12%.

Con un exit yield de 10%, los Globales 2021 a 2023 ofrecerían un potencial de suba de hasta 24,5%. En el extremo más largo, el potencial de suba es de 34% en promedio. En cambio, si el exit yield es mayor, más cercano al 12%, la parte larga de la curva tendría una ganancia del 8% en promedio y la parte corta prácticamente no ofrecería ganancias. Todos ellos son cálculos son con precios clean, es decir sin intereses corridos. Ya que el tratamiento para intereses corridos no se anunció.

Los analistas de Allaria Ledesma establecieron un exit yield promedio del 11%. Por ejemplo, para el caso de los bonos de 2005 de Ley Nueva York, como el DICY, el valor presente rondaría entre el u$s 48,7 a u$s 54,9, dependiendo el bono elegido para llevar a cabo el canje e implicando una quita del valor presente de entre 51% a 57%. Para el caso del Pary las quitas promediarían el 24%. Dado estos números, y con un exit yield del 11%, el potencial de suba para el DICY sería como mucho una ganancia del 2%, si el canje se llevase a cabo por el nuevo bono a 2047, el canje ofrece una pérdida de valor presente del 8%.

Para el caso de los bonos emitidos en 2016, los analistas de Allaria Ledesma calcularon en su informe que el potencial de suba de los bonos respecto del valor actual es del 20% en promedio, siempre considerando una exit yield del 11% y dependerá en base a que bonos se tenga en cartera y por cual se elija canjear.

Para los bonos ley local, el potencial de suba es mucho mayor. Si bien son quitas mucho más agresivas, estos bonos reflejaron caídas mucho más significativas recientemente, haciendo que el diferencial del canje respecto del valor presente sea más elevado. Así, el promedio de suba ante los precios de la propuesta y el valor actual es del 45%.

A grandes rasgos, los analistas de Allaria Ledesma remarcaron que el valor presente neto de los nuevos bonos emitidos a un exit yield del 11% y comparándolos con el valor presente de los bonos actuales, el potencial de suba es de 33% en promedio para ambas legislaciones.

“Este canje ofrecería una sustancial mejora respecto de los precios de mercado (33% en promedio), que encontramos difícil que se pueda repetir en el futuro cercano si el canje no funciona. Esto lo pensamos porque la capacidad de pago del país no tiene mucho más margen, y porque bajo estos parámetros (de hasta el 3% del PIB de pagos en moneda extranjera), se podría cerrar la reestructuración del préstamo del FMI , que es fundamental para que la sustentabilidad de la deuda se asegure, y bajen los rendimientos de los bonos”, comentaron desde Allaria Ledesma.

La propuesta no nos salva del default

Entre la propuesta se destaca que se emitirán 10 nuevos bonos, de los cuales 5 están denominados en dólares y 5 en euros. Dentro de la oferta se agregaron límites a la emisión de bonos, con un total de u$s 11.400 al monto que se puede emitir de los bonos a 2030 en dólares, u$s 20.700 para los 2036 en dólares, €3,200 millones para los 2030 en euros y € 2,700 millones para los 2036 en euros. La oferta de Guzmán no otorga ganancias signifcativas para los acreedores por lo que no queda asegurado de que estos se vean tentados a entrar al canje. Así, esta propuesta no nos salva del default y el gobierno deberá seguir negociando.

Gonzalo Gómez Pizaro, presidente de Argentina Valores (AVSA) se muestra más bien escéptico respecto de la propuesta lanzada por Guzmán y considera que se deberán mejorar las condiciones para la deuda ley extranjera.

“Creo que es un buen piso para la ley local ya que, al estar con precio más barato que la ley nueva york tienen un upside interesante. Ahora bien, la oferta para los bonos ley internacional, a un 12% de exit yield no les agrega valor. Son valores presentes de 38 a 40 centavos, con mucha suerte. De esta manera no les suma y creo que los fondos no van a agarrar. Esta es una primera carta que se muestra sobre la mesa y van a tener que jugar otra carta para dar un incentivo”, advirtió.

Además, el presidente de AVSA remarca que hay casos en los que el canje les genera una pérdida de valor presente de los bonos.

“La propuesta en el caso del DICY por ejemplo es muy mala si se lo compara al precio actual del bono. No creo que nadie acepte una propuesta que le hace caer el precio presente. Van a tener que mejorar definitivamente. Dado este escenario creo que el lunes los títulos ley extranjera van a bajar y los bonos ley local puede ser que se mantengan o incluso suban. Es una propuesta agresiva bajo todo punto de vista y el Gobierno tiene todas las herramientas para mejorar la misma, sin mucho sacrificio y así acercar las puntas hacia un arreglo”, alertó.

Mateo Reschini, head de research de LBO, considera que la probabilidad de éxito del canje parece un poco temprano para decirlo aunque a la vez remarca que esto parece algo mejor que las proyecciones más apocalípticas del mercado. A su vez resalta que no es una propuesta sin ningún tipo de desventaja para el acreedor.

“Todavía no vimos la respuesta del mercado ya que no abrió ningún mercado desde que salió la propuesta, pero en nuestras proyecciones se ve que hay un poco de downside en los precios de hoy si se asume una tasa de salida superior al 10%. También hay que ver como se recibe en los bonos emitidos en 2005 que fueron producto de una reestructuración anterior, por lo que esos títulos van por la reestructuración y no parecen muy beneficiosas las condiciones. En especial en DICY, donde se estira el vencimiento y de reduce la tasa", advirtió Reschini en un informe enviado a sus clientes.

Finalmente, Diego Saravia Tamayo, PHD, director de Proficio Investment agregó que los números de quita planteados no distan tanto de los que están dispuestos a aceptar los bonistas según conversaciones mantenidas con algunos de ellos.

“Habría una diferencia cercana a 10 puntos porcentuales por lo que se podría esperar que se zanjen diferencias en este aspecto. Más complicado es el plazo de gracia que pretende el gobierno. Hacer una quita agresiva y al mismo tiempo posponer tres años el pago de capital e intereses pareciera demasiado. Algunos bonistas pueden considerar litigar en los tribunales americanos, máxime considerando el contexto internacional— con significativas salidas de capitales del mundo emergente--y la historia fiscal argentina. El plazo propuesto demanda una disciplina fiscal y política que en Argentina es difícil de esperar. Este plazo de gracia implicaría esperar un próximo gobierno para empezar a recibir algún pago. Pareciera demasiado”, advirtió.